مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بطهطا في سوهاج

شهد مركز طهطا شمال محافظة سوهاج حادثًا مأساويًا، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق الحريدية أمام نجع الدقومة، ما أسفر عن مصرع شخص ستيني وإصابة آخر ثلاثيني، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى طهطا العام.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد علي الكتبي، مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي بدائرة المركز ووجود متوفي ومصاب.

وبالانتقال والفحص، تبين للمقدم أحمد العمدة، رئيس مباحث المركز، والفريق المعاون له، أن الحادث أسفر عن وفاة المدعو "حنا ر.ف"، 62 عامًا، من بندر طهطا، وإصابة المدعو "وسيم ف.م"، 33 عامًا، يقيم ببندر طهطا.

وتم نقل المصاب لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة بمستشفى طهطا العام، بينما جرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم رفع آثار الحادث وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.