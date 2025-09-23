بسبب مرض المهق.. معيد بآداب سوهاج يستغيث بالمحافظ لإنصافه

شهدت جامعة سوهاج واقعة مؤلمة أثارت تعاطف الوسط الأكاديمي والطلابي، بطلها الشاب يوسف خلف فتح الباب أحمد، الحاصل على المركز الأول بكلية الآداب قسم التاريخ والحضارة، وقد صدر قرارا بتعيينه معيدًا هذا العام، غير أن أحلامه سرعان ما اصطدمت بقرار اللجنة الطبية التي اعتبرته "غير لائق" بسبب ضعف بصره الناتج عن إصابته بمرض "المهق/ الألبينو".

الشاب يوسف الذي عرفه زملاؤه متفوقًا ومثابرًا، يحكي قصته بدموع الحزن لـ"صدى البلد" قائلاً: " كنت الأول على دفعتي طوال سنوات الدراسة، لم أطلب لجنة خاصة، ولا وقتًا إضافيًا، ولا حتى تكبيرًا للخط في أوراق الامتحان، بل نافست وسط زملائي بشروط متساوية، واليوم يقولون لي: غير لائق!".

معاناة مريض المهق بجامعة سوهاج

وأضاف: "قدمت التماسًا للجامعة، وحاولت مقابلة رئيسها، لكن دون جدوى، فالقومسيون الطبي يعتبر الأمر منتهيًا، والجامعة تُلقي بالمسؤولية على اللجنة الطبية.. أكثر من ثلاثين يومًا وأنا أدور في حلقة مفرغة، بينما زملائي تسلموا عملهم منذ شهر وأنا ما زلت معلّقًا".

الشاب المتفوق لم يخفِ ألمه النفسي قائلاً:" إذا كان طه حسين كفيفًا وأضاء الدنيا بعلمه، وستيفن هوكنج أقعده المرض لكنه أنار العالم بعقله، فكيف يُقاس العلم بحدة البصر لا بصفاء العقل؟".

وفي مناشدته المؤثرة، وجّه يوسف صرخته إلى اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، قائلاً:" أناشدك التدخل لإنصافي لقد اجتهدت، وتفوقت، وانتظرت هذه اللحظة لسنوات طويلة، فهل يُعقل أن يُسلب مني حقي بسبب أمر قهري ليس لي فيه يد؟! أنت الأب الراعي لكل أبناء المحافظة، وأملي فيك أن تفتح لي باب الأمل من جديد".