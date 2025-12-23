قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفاو: مصر تقوم بإعادة تدوير الموارد المائية لتعظيم الاستفادة في الزراعة
احتفل بهدف الخصم.. مشجع مصري يثير الجدل في مباراة المنتخب أمام زيمبابوي
الأرصاد: طقس شديد البرودة صباحًا وليلاً.. وشبورة كثيفة وأمطار على بعض المناطق
الفاو: منح الرئيس السيسي وسام أجريكولا نظرا لجهوده في تحقيق الأمن الغذائي
عمر مرموش يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وزيمبابوي
ترتيب مجموعة الفراعنة في أمم أفريقيا بعد الانتصار على زيمبابوي
التركيز على جنوب أفريقيا.. مرموش يعلق على هدفه أمام زيمبابوي
يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة
الوحدة والتكاتف.. 4 قرارات لـ نادي القضاة بشأن الانتخابات المقبلة
محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في أمم أفريقيا
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعرف على موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة
الاحتلال ينسف مباني سكنية جنوب غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالسعر والمواصفات.. تعرف على أحدث سيارات ‏DFSK‏ بالسوق المصري ‏

أعلنت وكيل علامة DFSK الصينية في مصر، عن إطلاق ثلاثة طرازات جديدة بالسوق المحلي، تشمل الطرازين الكهربائيين E5 وE5 Plus إلى جانب الطراز DFSK 600 العامل بمحرك بنزين، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تعزيز حضور العلامة وتوسيع محفظة منتجاتها داخل السوق المصري.

تسعى ‏ علامة ‏DFSK‏ الصينية في مصر،‏ إلى تقديم خيارات متنوعة تلبي احتياجات ‏شرائح مختلفة من المستهلكين في السوق المصري، سواء من حيث الاعتماد على ‏المحركات التقليدية أو التوجه نحو الحلول الهجينة والكهربائية، مع الحفاظ على ‏أسعار تنافسية ضمن فئتها.‏

ويعتمد طراز DFSK 600 على محرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو مزود بتقنية TGDI، يولد قوة 181 حصانا، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، ليقدم مزيجا متوازنا بين الأداء القوي وكفاءة استهلاك الوقود، ما يجعله خيارا مناسبا لفئة الباحثين عن سيارة SUV عملية بمحرك تقليدي.

أما طراز DFSK E5 Plus، فيعتمد على منظومة حركة هجينة تجمع بين محرك بنزين سعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي، إلى جانب بطارية بسعة تتراوح بين 18.4 و25 كيلووات/ساعة، ما يتيح مدى سير كهربائي يتراوح بين 120 و165 كيلومترا، ليخاطب شريحة المستخدمين الراغبين في تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات.

ويأتي طراز DFSK E5 بمنظومة هجينة قابلة للشحن Plug-in Hybrid، تعتمد على نفس محرك البنزين سعة 1.5 لتر مع محرك كهربائي وبطارية بسعة تتراوح بين 18.4 و25 كيلووات/ساعة، وتوفر هذه المنظومة مدى قيادة كهربائي يبدأ من 120 كيلومترا ويصل إلى 165 كيلومترا، بينما يصل إجمالي مدى السير باستخدام البنزين والكهرباء معا إلى ما بين 1150 و1200 كيلومتر، مع قدرة السيارة على التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 7.8 ثانية.

وحددت الشركة السعر الرسمي لطراز ‏DFSK E5‎‏ عند 1,144,900 جنيه، بينما ‏بلغ سعر ‏E5 Plus‏ نحو 1,294,900 جنيه، في حين سجل سعر ‏DFSK 600‎‏ ‏مستوى 1,294,900 جنيه. 

بالسعر والمواصفات.. تعرف على أحدث سيارات ‏DFSK‏ بالسوق المصري ‏

توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الكوري بخطوات سهلة

