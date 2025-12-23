لا مساس بأمن الحدود المصرية والجاهزية القتالية عالية | رسائل قوية من قائد الجيش الثاني الميداني

“تأمين الحدود المصرية مهمتنا”.. بهذه الكلمات وصف اللواء أركان حرب محمد يوسف عساف قائد الجيش الثاني الميداني، المهمة الرئيسة للقوات المسلحة على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي.

نؤمن الحدود

وقال محمد يوسف عساف في حواره في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" حدود الدولة البرية في نطاق عملنا 102 كيلو متر منهم 13 كيلو متر مع دولة فلسطين ".

وتابع محمد يوسف :" الجيش الثاني الميداني يؤمن الحدود الساحلية على البحر المتوسط من رفح وحتى مدينة المنصورة الجديدة بطولة 270 كيلو متر ".

واكمل محمد يوسف :" نقوم بمنع اعمال التهريب عبر الحدود ونشارك في تأمين الجبهة الداخلية ونطاثق الجيش يشمل 6 محافظات ".

ولفت محمد يوسف :" نشارك في تأمين المنشآت الهامة والحيوية، ونحن مسؤولون عن تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ".

نواصل مهامنا بكفاءة في سيناء

وأكد اللواء أركان حرب محمد يوسف عساف قائد الجيش الثاني الميداني، أن القوات المسلحة المصرية مؤسسة وطنية تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار البلاد

وقال محمد يوسف عساف :" الجيش الثاني أحد التشكيلات التعبوية للقوات المسلحة وتم تشكيله في عام 1968، و الجيش الثاني يعمل على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي وقام بالعديد من البطولات بداية من حرب الاستنزاف ووصولا لاقتلاع جذور الإرهاب في شمال سيناء ".

وأكمل محمد يوسف :" الجيش الثاني الميداني يواصل مهامه بكل كفاءة في سيناء ".

وقال محمد يوسف عساف، :" نعمل على القضاء على الزراعات المخدرة داخل نطاق عملنا بالتعاون مع قوات حرس الحدود ووزارة الداخلية ".

وتابع محمد يوسف :" نشارك مع المجتمع المدني في المشروعات التنموية داخل نطاق علم الجيش الثاني ".

حافظان على أمن البلاد في 2011

وأكمل محمد يوسف :" القوات المسلحة كان لها دور بارز وفعال في احداث يناير 2011 والقوات المسلحة كان لها دور كبير في حفظ أمن واستقرار الدولة وحرصنا على الحفاظ على الامن في شمال سيناء بعد أحداث يناير 2011 ".

ولفت محمد يوسف :" القوات المسلحة نزلت في يناير 2011 في الشوارع بمختلف المحافظات لحفظ الامن والاستقرار ".

القضاء على الإرهاب

أكد اللواء أركان حرب محمد يوسف عساف قائد الجيش الثاني الميداني، أنه في الفترة من 2013 وحتى 2017 شهدت مصر اكبر موجة من النشاط الإرهابي.

وقال محمد يوسف عساف :" بعد ثورة 30 يونيو ظهرت جماعات إرهابية، والجيش الثاني نفذ عمليات مكافحة الإرهاب ".

وتابع محمد يوسف :" أحكمنا الحصار على البؤر الإرهابية للحد من انتشار العناصر الإرهابية والعملية الشاملة في 2018 كانت مبنية على معلومات استخباراتية وتم إحكام السيطرة على معظم مناطق الإرهاب في شمال سيناء ".

وأكمل محمد يوسف :" استهدافنا معظم قيادات العناصر الإرهابية وقطع الإمداد اللوجيستيعنهم، وفي عام 2022 أنهينا الإرهاب في شمال سيناء وتم استسلام والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية في شمال سيناء ".

وتابع محمد يوسف:" قضينا على الإرهاب في شمال سيناء ودمرنا حوالي 7000 عبوة ناسفة وتم ضبط 19 الف قطعة سلاح وحوالي 500 ألف طلقة في شمال سيناء كانت بحوزة العناصر الإرهابية".

لا مساس بأمن الحدود المصرية

أكد اللواء أركان حرب محمد يوسف عساف قائد الجيش الثاني الميداني، أن توجيهات القيادة السياسية هي الحفاظ على القضية الفلسطينية ومنع تهجير الفلسطينيين .

وقال محمد يوسف عساف، :" الجيش الثاني كان له دور حاسم في عملية إدخال المساعدات لقطاع غزة وتولينا الإشراف على الجانب المصري من معبر رفح ".

وتابع محمد يوسف :" الجيش الثاني يقوم بتامين الطرق في سيناء لوصول المساعدات الإنسانية بسلام حتى الحدود مع فلسطين ".

واكمل محمد يوسف :" لدينا تخطيط جيد وجاهزية قتالية عالية وتم إعادة تنظيم أوضاع القوات على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي"، مضيفا:" لا مساس بأمن حدود مصر الشمالية الشرقية".

ولفت محمد يوسف :" عناصر الجيش الثاني تتمركز في أماكن تسمح لها بالسيطرة على جميع الأهداف الحيوية والمحاور بما يضمن كشف أي تحركات تهدد أمن شمال سيناء، بالإضافة إلى تكثيف أعمال تأمين السواحل ".

تطوير أسلحة القوات المسلحة

أكد اللواء أركان حرب محمد يوسف عساف قائد الجيش الثاني الميداني، أن الروح الوطنية لا تكتسب بالأوامر بل بالانتماء والاحترام المتبادل .

وقال محمد يوسف عساف، :" نفتخر بأن القوات المسلحة تعمل باستمرار على تحديث الأسلحة والمعدات وإدخال أسلحة جديدة ".

وتابع محمد يوسف :" نعمل على تحديث الأسلحة والمعدات بعقول وأيادي مصرية، والقوات المسلحة تعمل لضمان التفوق في ميادين الصناعة الحديثة للأسلحة والمعدات ".

ولفت محمد يوسف :" الفرد المقاتل أساس عمليات القتال ونستثمر في الضباط والجنود ويتم اختيار أفراد أصحاء قادرين على تحمل المهام الشاقة ".