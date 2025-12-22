قائد الجيش الثاني الميداني: القوات المسلحة تعمل باستمرار على تحديث وتطوير أسلحتها

أكد اللواء أركان حرب محمد يوسف عساف قائد الجيش الثاني الميداني، أن الروح الوطنية لا تكتسب بالأوامر بل بالانتماء والاحترام المتبادل .

وقال محمد يوسف عساف في حواره في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" نفتخر بأن القوات المسلحة تعمل باستمرار على تحديث الأسلحة والمعدات وإدخال أسلحة جديدة ".

وتابع محمد يوسف :" نعمل على تحديث الأسلحة والمعدات بعقول وأيادي مصرية ".

واكمل محمد يوسف :" القوات المسلحة تعمل لضمان التفوق في ميادين الصناعة الحديثة للأسلحة والمعدات ".

ولفت محمد يوسف :" الفرد المقاتل أساس عمليات القتال ونستثمر في الضباط والجنود ويتم اختيار أفراد أصحاء قادرين على تحمل المهام الشاقة ".