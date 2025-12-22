قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفاو: منح الرئيس السيسي وسام أجريكولا نظرا لجهوده في تحقيق الأمن الغذائي
عمر مرموش يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وزيمبابوي
ترتيب مجموعة الفراعنة في أمم أفريقيا بعد الانتصار على زيمبابوي
التركيز على جنوب أفريقيا.. مرموش يعلق على هدفه أمام زيمبابوي
يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة
الوحدة والتكاتف.. 4 قرارات لـ نادي القضاة بشأن الانتخابات المقبلة
محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في أمم أفريقيا
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعرف على موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة
الاحتلال ينسف مباني سكنية جنوب غزة
بصعوبة.. منتخب مصر يحرز أول ثلاث نقاط في افتتاح مشواره بأمم إفريقيا
نادي قضاة مصر يصدر بيانا مهما بشأن الانتخابات
توك شو

قائد الجيش الثاني الميداني: القوات المسلحة تعمل باستمرار على تحديث وتطوير أسلحتها

قائد الجيش الثاني الميداني
قائد الجيش الثاني الميداني
هاني حسين

أكد اللواء أركان حرب محمد يوسف عساف قائد الجيش الثاني الميداني، أن الروح الوطنية لا تكتسب بالأوامر بل بالانتماء والاحترام المتبادل .

وقال محمد يوسف عساف في حواره في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" نفتخر بأن القوات المسلحة تعمل باستمرار على تحديث الأسلحة والمعدات وإدخال أسلحة جديدة ".

وتابع محمد يوسف :" نعمل على تحديث الأسلحة والمعدات بعقول وأيادي مصرية ".

واكمل محمد يوسف :" القوات المسلحة تعمل لضمان التفوق في ميادين الصناعة الحديثة للأسلحة والمعدات ".

ولفت محمد يوسف :" الفرد المقاتل أساس عمليات القتال ونستثمر في الضباط والجنود ويتم اختيار أفراد أصحاء قادرين على تحمل المهام الشاقة ".

