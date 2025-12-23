٨ سيارات إطفاء.. إصابة شخصين باختناق بسبب حريق مخزن أخشاب المرج

أصيب نحو شخصين بسبب الأدخنة المتصاعدة من حريق مخزن أخشاب مؤسسة الزكاة في المرج.

فيما تواصل سيارات الإطفاء بالقاهرة عمليات إخماد النيران الناجمة عن حريق مخزن الأخشاب بمنطقة مؤسسة الزكاة في المرج بالقاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع حريق هائل في مخزن أخشاب في المرج.

على الفور انتقلت ٨ سيارات إطفاء لموقع الحادث للسيطرة على النيران واخمادها ومنع امتدادها لمحيط الحريق.

وتبين اندلاع الحريق في مخزن أخشاب بمنطقة مؤسسة الزكاة بمنطقة المرج على مساحة ٣٨٠٠ متر وجار السيطرة على الحريق.