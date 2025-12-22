قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جاهزية قتالية.. قائد الجيش الثاني الميداني: لا مساس بأمن حدود مصر
أبرزهم شيرين وخالد النبوى .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لأسرة سمية الألفى
أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه
أعلى سعر شراء للدولار في البنوك اليوم الإثنين 22 ديسمبر
زيمبابوي يتقدم بهدف أول على منتخب مصر عكس سير اللقاء
سيف زاهر للاعبي المنتخب :صدق حلمك هتوصل
قائد الجيش الثاني الميداني: قضينا على الإرهاب في شمال سيناء.. ودمرنا 7000 عبوة ناسفة
عبد اللطيف: محمد صلاح قيمة عالمية .. وحسام حسن يجيد إدارة الضغوط داخل المنتخب
رأسية تريزيجيه وتسديدة عاشور.. هجوم ضاغط من منتخب مصر أمام زيمبابوي
أشرف صبحي: مهمتان في انتظار منتخب مصر.. ومراكز الشباب مفتوحة لمتابعة المباريات
قائد الجيش الثاني الميداني: نواصل مهامنا بكل كفاءة في سيناء
إبراهيم فايق يدعم منتخب مصر قبل دقائق من مواجهة زيمبابوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كان يكرره كل ليلة.. عالم بـ الأوقاف يوضح معنى الجُبن في دعاء النبي

الدكتور محمود الأبيدي
الدكتور محمود الأبيدي
أحمد سعيد

أكد الدكتور محمود الأبيدي، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن معنى الجبن في السنة النبوية لا يقتصر على الجبن في ميدان الحرب فقط، بل هو معنى واسع يشمل الجبن في اتخاذ القرار، والجبن في تحمل المسؤولية، والجبن في مواجهة النفس قبل مواجهة الآخرين، موضحًا أن استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من الجبن كانت استعاذة شاملة لكل صور الضعف التي تعوق الإنسان عن التقدم والقيام بدوره في الحياة.

ما معنى الجبن في السنة النبوية؟

وأوضح الدكتور محمود الأبيدي أحد علماء وزارة الأوقاف، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الإثنين، أن من أخطر صور الجبن أن يكون الإنسان جبانًا داخل أسرته، فلا يحسن التربية بالمعنى الحقيقي للقوة والشجاعة، أو أن يكون الإنسان جبانًا مع نفسه، غير قادر على اتخاذ خطوة للأمام، ولا يستطيع أن يحسم قرارًا يخص مستقبله أو واقعه، بسبب الخوف والتردد، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا جبنًا في إدارة المال، حيث يخشى بعض الناس أي خطوة بدعوى أن “رأس المال جبان”، مع أن التجارة في حقيقتها قائمة على المبادرة المحسوبة لا على الخوف الدائم.

وأشار الدكتور محمود الأبيدي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يستعيذ بالله من الجبن والبخل، كان يعلم الأمة أن القوة الحقيقية لا تُستمد من النفس، وإنما من الله سبحانه وتعالى، القوي العزيز القهار، فالعبد يحتاج أن يكون قويًا، لكن يستمد قوته من ربه، لا من ذاته، مؤكدًا أن هذه الاستعاذات النبوية لو جعلها الإنسان من أذكار الصباح والمساء، وتأمل معانيها، لأدرك أنها تصنع عقلية مختلفة تدفع الإنسان إلى الأمام.

وبيّن الدكتور محمود الأبيدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا الدعاء في كل يوم وليلة: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال»، موضحًا أن هذه الجمل الأربع تمثل منظومة متكاملة لبناء إنسان قوي، فإذا وقاه الله من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال، أصبح صاحب عقلية فارقة، قادرة على النجاح والتقدم، بل والإبداع، والتخطيط ليكون خليفة لله في الأرض.

وعاد الدكتور محمود الأبيدي للتأكيد على أن تجاوز الجبن والتحلي بالشجاعة في اتخاذ القرار لا يكون إلا باليقين والثقة في أن الله سبحانه وتعالى مع العبد، وأن التوكل الحقيقي هو الجمع بين الأخذ بالأسباب وحسن الظن بالله، لأن الجبن في حقيقته يعكس ضعف الثقة بالله، أما الشجاعة فهي أن تأخذ بالأسباب، وتتوكل على الله، وتمضي في الطريق دون خوف.

ونبّه الدكتور محمود الأبيدي إلى خطأ شائع عند بعض الناس، وهو الخلط بين الشجاعة الحقيقية والاعتماد على النفس فقط، مؤكدًا أن الاستعاذة معناها الخروج من الحول والقوة الشخصية، والالتجاء إلى حول الله وقوته، فالعبد لا يقدم على قرار في بيته أو أسرته أو عمله إلا بعد الأخذ بالأسباب والتوكل على الله، موضحًا أن المقدمات الصحيحة التي تبدأ بالاستعانة بالله تؤدي إلى توالٍ سليم، ومن ثم نتائج رائعة، مستشهدًا بالقاعدة الإيمانية: من كان مع الله كان الله معه، وإذا كان الله معك فلا عليك بمن عليك ولا بمن خالفك.

الدكتور محمود الأبيدي محمود الأبيدي أحد علماء وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف الأوقاف ما معنى الجبن في السنة النبوية معنى الجبن دعاء النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

منتخب مصر

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

منتخب مصر

شاهد مجانا .. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

ترشيحاتنا

أموال

خبير مصرفي: المؤشرات الداخلية والخارجية تدفع المركزي لخفض الفائدة 1%

لميس الحديدي

متوترة| لميس الحديدي تنهي الحلقة مبكرا بعد هدف زيمبابوي

نشأت الديهي

نشأت الديهي يكشف تفاصيل القمة الثلاثية بين إسرائيل واليونان وقبرص

بالصور

توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الكوري بخطوات سهلة

توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الشهي بخطوات سهلة
توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الشهي بخطوات سهلة
توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الشهي بخطوات سهلة

أبرزهم شيرين وخالد النبوى .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لأسرة سمية الألفى

خالد النبوي وشيرين
خالد النبوي وشيرين
خالد النبوي وشيرين

أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه

أشهر ٥ سيارات مستعملة تحت ٢٥٠ الف جنيه
أشهر ٥ سيارات مستعملة تحت ٢٥٠ الف جنيه
أشهر ٥ سيارات مستعملة تحت ٢٥٠ الف جنيه

سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية

سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية
سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية
سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية

فيديو

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد