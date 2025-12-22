قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة لعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بشرط واحد
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية 2025
نتنياهو يلتقي رئيس الوزراء اليوناني في القدس
أمطار وشبورة كثيفة تضرب عدة مناطق .. والأرصاد تحذر من صقيع الثلاثاء
تراجع منتخب مصر مركز.. فيفا يكشف عن التصنيف العالمي للمنتخبات
دعاء صلاة المغرب.. لا تفوت دعوات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
وزير الري: ننتقل لأسلوب أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بالجيزة .. غدا
بعد انطلاقها أمس.. تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا
نجل مسن المترو: الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة الكاملة لواقعة.. خاص
في ساحة الطيب .. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد بين عائلتين بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية

وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير
وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير
عبد الرحمن محمد

شارك  الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، اليوم، في مناقشة رسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية، للباحث رابح فرج الله، من دولة الجزائر، وذلك في إطار حرصه على دعم البحث العلمي الجاد، وتشجيع طلاب العلم والباحثين في مختلف التخصصات الشرعية.

وجاءت الرسالة بعنوان: «الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز وجهوده في خدمة السنة النبوية والدفاع عنها»، متناولة أحد أعلام الفكر الإسلامي المعاصر، وإسهاماته العلمية في نصرة السنة النبوية والدفاع عنها بالمنهج العلمي الرصين.

وكان في استقبال الوزير الأستاذ الدكتور عثمان أحمد عثمان - وكيل المعهد، فيما شهدت المناقشة حضور الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام  - عميد المعهد، مفتي الديار المصرية السابق، عضو مجلس الشيوخ المصري.

وتكوّنت لجنة الحكم والمناقشة من:
الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف (رئيسًا ومناقشًا)، الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم - أستاذ الحديث وعلومه المتفرغ بجامعة الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف (مشرفًا)، الأستاذ الدكتور علي عبد القادر عثمان - أستاذ الشريعة الإسلامية، وكيل كلية دار العلوم بجامعة القاهرة (عضوًا ومناقشًا).

وخلال المناقشة، أشاد وزير الأوقاف بعدد من محاسن الرسالة، من بينها حسن اختيار الموضوع، وتميز لغته في الجملة، وسعة اطلاع الباحث، وإلمامه بثقافة علمية طيبة، كما وجّه الباحث إلى بعض الملاحظات العلمية واللغوية، من بينها ضرورة عزو الأشعار إلى قائليها، وتحري الدقة في الاستشهاد، وتعضيد السماع بالمنقول، واستيفاء تراجم العلماء بما يليق بمكانتهم العلمية.

وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة منح الباحث درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية (شعبة الشريعة الإسلامية) بتقدير ممتاز.

وزير الأوقاف مناقشة رسالة ماجستير المعهد العالي للدراسات الإسلامية الدكتور أسامة الأزهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

سيف زاهر

اتحاد بيراميدز.. سيف زاهر يدعو لدمج الأندية

ترشيحاتنا

وزير الثقافة

وزير الثقافة يبحث مع رئيس اتحاد الناشرين استعدادات الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

رنا رئيس

رنا رئيس تخطف الأنظار بالأسود.. صور

بالصور

بدء عزاء سمية الألفي.. وأحمد الفيشاوي في استقبال المعزين

احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى
احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى
احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق .. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض
إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض
إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد