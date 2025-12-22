وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية

شارك الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، اليوم، في مناقشة رسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية، للباحث رابح فرج الله، من دولة الجزائر، وذلك في إطار حرصه على دعم البحث العلمي الجاد، وتشجيع طلاب العلم والباحثين في مختلف التخصصات الشرعية.

وجاءت الرسالة بعنوان: «الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز وجهوده في خدمة السنة النبوية والدفاع عنها»، متناولة أحد أعلام الفكر الإسلامي المعاصر، وإسهاماته العلمية في نصرة السنة النبوية والدفاع عنها بالمنهج العلمي الرصين.

وكان في استقبال الوزير الأستاذ الدكتور عثمان أحمد عثمان - وكيل المعهد، فيما شهدت المناقشة حضور الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام - عميد المعهد، مفتي الديار المصرية السابق، عضو مجلس الشيوخ المصري.

وتكوّنت لجنة الحكم والمناقشة من:

الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف (رئيسًا ومناقشًا)، الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم - أستاذ الحديث وعلومه المتفرغ بجامعة الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف (مشرفًا)، الأستاذ الدكتور علي عبد القادر عثمان - أستاذ الشريعة الإسلامية، وكيل كلية دار العلوم بجامعة القاهرة (عضوًا ومناقشًا).

وخلال المناقشة، أشاد وزير الأوقاف بعدد من محاسن الرسالة، من بينها حسن اختيار الموضوع، وتميز لغته في الجملة، وسعة اطلاع الباحث، وإلمامه بثقافة علمية طيبة، كما وجّه الباحث إلى بعض الملاحظات العلمية واللغوية، من بينها ضرورة عزو الأشعار إلى قائليها، وتحري الدقة في الاستشهاد، وتعضيد السماع بالمنقول، واستيفاء تراجم العلماء بما يليق بمكانتهم العلمية.

وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة منح الباحث درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية (شعبة الشريعة الإسلامية) بتقدير ممتاز.