إقامة صلاة الجنازة على الشيخ منصور الرفاعي بحضور وزير الأوقاف.. صور

أُقيمت منذ قليل صلاة الجنازة على الشيخ منصور الرفاعي عبيد، وكيل وزارة الأوقاف ومدير مساجد الجمهورية الأسبق، بمسجد الإمام الحسين بمدينة القاهرة، عقب صلاة الظهر.

حضر الصلاة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وعدد من كبار العلماء والمشايخ وجموع من المصلين، إلى جانب أهالي الفقيد ومحبيه، لتوديع أحد أعمدة العمل الدعوي والخدمي في الوزارة.

وكانت أسرة الشيخ منصور الرفاعي عبيد قد أعلنت وفاته يوم الأحد، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الدؤوب في خدمة بيوت الله وتنظيم العمل الدعوي على مستوى الجمهورية، تاركًا إرثًا علميًا ودعويًا غنيًا من المؤلفات والبرامج التي أسهمت في إثراء المكتبة الإسلامية.

وقد نعى الدكتور أسامة الأزهري الفقيد، مشيدًا بمسيرته العلمية والدعوية الطويلة وإسهاماته الفكرية التي أثرت العمل الدعوي وأسهمت في نشر الثقافة الدينية الصحيحة بين المواطنين، قائلاً: "قد كان الفقيد -رحمه الله تعالى- نموذجًا ملهمًا لكل الأئمة والخطباء والعلماء في مصر والعالم."

وتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه ومحبيه، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، مختتمًا نعيه بالقول: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.