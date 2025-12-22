قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العدل الأمريكية تعيد نشر صور ترامب مع تاجر الجنس الأشهر عالميا
الشمالي والجنوبي.. رفع كفاءة 74 نفقًا أسفل الطريق الدائري
بحضور وزير الأوقاف.. اليوم صلاة الجنازة على الشيخ منصور الرفاعي عقب الظهر بمسجد الحسين
الجو قلب شتوي من جديد| أجواء شديدة البرودة وتحذيرات مستمرة من الأرصاد الجوية خلال الأيام المقبلة
السجل المدني الذكي المتنقل.. نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية| تفاصيل
محافظة القدس: عمليات الهدم وطرد المواطنين من منازلهم هو احتلال صريح
أليو ديانج يفتتح مشوار منتخب مالي أمام زامبيا في كأس الأمم الأفريقية
روسيا تفتح تحقيقا في مقتل رئيس إدارة التدريب العملياتي فانيل سارفاروف
روسيا تتهم الاستخبارات الأوكرانية باغتيال مسؤول عسكري بارز
قافلة المساعدات الـ 99 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تخصيص 100 ناد ومركز شباب بالقليوبية لعرض مباراة مصر وزيمبابوي للجماهير
الخارجية: استعادة 131 مواطنًا مصريًا من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا
ديني

بحضور وزير الأوقاف.. اليوم صلاة الجنازة على الشيخ منصور الرفاعي عقب الظهر بمسجد الحسين

زيارة سابقة من وزير الأوقاف للراحل قبل الوفاة بأيام
زيارة سابقة من وزير الأوقاف للراحل قبل الوفاة بأيام
عبد الرحمن محمد

تقام اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر صلاة الجنازة على فضيلة الشيخ منصور الرفاعي عبيد، وكيل وزارة الأوقاف ومدير مساجد الجمهورية الأسبق، وذلك بمسجد الإمام الحسين بمدينة القاهرة. ويشهد الصلاة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى جانب عدد من كبار العلماء والمشايخ، وعدد من أهالي الفقيد ومحبيه، لتوديع أحد أعمدة العمل الدعوي والخدمي في وزارة الأوقاف.

وكانت أسرة الشيخ منصور الرفاعي عبيد قد أعلنت وفاته يوم الأحد، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الدؤوب في خدمة بيوت الله وتنظيم العمل الدعوي على مستوى الجمهورية. 

وقد ترك الفقيد إرثًا علميًا ودعويًا غنيًا من المؤلفات والبرامج التي أسهمت في إثراء المكتبة الإسلامية، كما حظي بتقدير واسع من زملائه في وزارة الأوقاف والمجتمع الإسلامي على حد سواء.

وأكدت الأسرة في بيانها الدعاء للفقيد بأن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يجعل كل ما قدمه في خدمة بيوت الله ميزان حسناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان على فقده. 

كما نعى الدكتور أسامة الأزهري الفقيد، مشيدًا بمسيرته العلمية والدعوية الطويلة، وبإسهاماته الفكرية التي أثرت العمل الدعوي وأسهمت في نشر الثقافة الدينية الصحيحة بين المواطنين.

ونعى وزير الأوقاف الراحل، قائلا: "قد كان الفقيد -رحمه الله تعالى- نموذجًا ملهمًا لكل الأئمة والخطباء والعلماء في مصر والعالم.

وتقدم وزير الأوقاف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه ومحبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، مختتما نعيه بقوله {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

