الأعلى للإعلام يحفظ شكاوى متبادلة بين أبو المعاطي زكي و خالد الغندور
مفاجأة.. احتمالية خسارة يامال جائزة الكرة الذهبية بسبب رونالدو
قرار جمهوري بعفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح و5 آخرين
الرئيس السيسي يقرر الإفراج عن علاء عبدالفتاح و5 آخرين استجابة للمجلس القومي لحقوق الإنسان
زلزال 4.3 ريختر يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو
شهر ربيع الآخر.. فضائله وأدعية مستحبة وموعد الأيام البيض
تعويض 20 ألف جنيه لمواطن بعد العثور على حشرات داخل زجاجات مشروبات غازية بسوهاج
بعد حبسهم 3 سنوات.. الأربعاء استئناف المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
التضامن تطلق تدريبا ضخما لتنمية المهارات وقدرات الكوادر بالمديريات
قرار شجاع أم مخاطرة؟.. إصرار نجم الزمالك يربك الحسابات قبل القمة
ملعب الجوهرة يتزين لاستقبال مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز
قرارات النيابة بشأن دهس طالب لعاملة نظافة بالشيخ زايد
محافظات

محافظ سوهاج يستعرض تقارير اللجان الفرعية لحصر مباني الإيجار القديم تمهيدًا لتطبيق القانون الجديد

محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اجتماعًا موسعًا لبحث ما انتهت إليه أعمال اللجان الفرعية المشكلة لحصر مباني الإيجار القديم.

وذلك تمهيدًا لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

محافظة سوهاج

حضر الاجتماع اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وأعضاء اللجنة الرئيسية بالمحافظة، وأعضاء اللجان الفرعية بكافة الوحدات المحلية.

وخلال الاجتماع، شدّد المحافظ على ضرورة قيام اللجنة الرئيسية بمراجعة كافة الملفات والمستندات الواردة من المراكز، على أن تنتهي من أعمالها خلال أسبوع واحد، تمهيدًا لعرض الموقف النهائي.

وإصدار قرار بأعمال اللجان لنشره في الوقائع المصرية والوحدات المحلية حتى يتمكن المواطن من التعرف على النتيجة النهائية لعمل اللجان بكل شفافية وحيادية.

كما استعرض السكرتير المساعد، النماذج النهائية للخريطة التي توضح تقسيم المناطق بكل مركز، ما بين المناطق المميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، مؤكدًا أن تلك الخرائط ستسهم في تحقيق العدالة والنزاهة عند تطبيق القانون الجديد.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج اجتماع البناء

