الهريدي: تحركات الرئيس السيسي الإقليمية والدولية ترسم ملامح "نظام عالمي متوازن" وتعزز ركائز الأمن القومي الشامل

عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في صياغة مفهوم جديد للدبلوماسية الفاعلة، حيث تحولت القاهرة إلى مركز ثقل عالمي وحجر زاوية في عملية الأمن والسلم الدوليين، من خلال رؤية استراتيجية تتجاوز الحدود الجغرافية لتشمل حماية الأمن القومي العربي والأفريقي.


وأوضحت الهريدي، في بيان لها، أن التحركات المصرية الأخيرة بقيادة الرئيس السيسي، والتي تجلت بوضوح في المباحثات رفيعة المستوى مع الجانب الروسي ممثلاً في وزير الخارجية سيرجي لافروف، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة توازنات القوى الدولية بدقة، وتؤكد على الريادة الدولية وإرساء السلام العالمي، مشيرة إلى أن مصر لم تعد مجرد مراقب للأزمات الدولية، بل أصبحت شريكاً فاعلاً في صناعة القرار العالمي.

ونوهت عضو مجلس الشيوخ بأن موقف مصر من الأزمة الروسية - الأوكرانية ودعوتها الدائمة للحلول السياسية يكرس صورة الدولة كصانعة سلام، تمتلك الشجاعة والمصداقية لتقديم الدعم الدبلوماسي لإنهاء الصراعات الكبرى، مما يعزز من التوازن الدولي ويحد من تداعيات القطبية الأحادية، خاصة في الملفات المهمة.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن الرؤية المصرية تضع حماية مقدرات الشعوب العربية والأفريقية في قلب أجندتها، وهو ما ظهر في تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة، وحماية مؤسسات الدولة في ليبيا والسودان، لافتة إلى أن تطلع روسيا لعقد قمة "روسية - عربية" بتنسيق مع مصر، هو شهادة ثقة دولية في قدرة القيادة المصرية على قيادة العمل العربي الجماعي لمواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة.

وتابعت: إن السياسية المنبعثة من القاهرة للعالم تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يحدث من تهديدات للأمن القومي الإقليمي والدولي، فالرؤية المصرية هي الأكثر واقعية وقدرة على قراءة تعقيدات المنطقة، والتعاون هو الضمانة الوحيدة لاستقرار إقليمي مستدام يمتد أثره من البحر المتوسط وحتى القارة الأفريقية.

