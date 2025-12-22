قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

نادي قضاة مصر يصدر بيانا مهما بشأن الانتخابات

بيان نادي قضاة مصر
بيان نادي قضاة مصر
كتب محمد عبدالله :

أعلن نادي قضاة مصر في بيان عن نتائج اجتماعهم اليوم وجاء نص البيان كالاتي :

أكد نادي قضاء مصر أنه في تلك اللحظات الفارقة في تاريخ القضاء المصري والتي تستوجب

من الجميع الوحدة والتكاتف والاصطفاف خلف نادي قضاة مصر وعدم التعصب لرأى وعدم الدخول في سجالات قانونية وانتصارًا لإرادة القضاة التي لم ينفصل عنها الحاضرون في حتمية إتمام استحقاقهم الانتخابي وانعقاد جمعيتهم العامة بنادي قضاة مصر 

فقد اجتمع مساء اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٢ السادة القضاة المترشحون على جميع المقاعد في جو ساده الألفة والمودة

وأواصر المحبة ، فقد حضر ٥٣ قاضي من عدد ٧٤ قاضيًا .

وقد أسفر الاجتماع عن القرارات الآتية : -

أولاً :  يهيب الحاضرون بمن لم يحضر من السادة القضاة المرشحين

الإنضمام إلى إرادة قضاة مصر تأكيدًا لوحدتهم ورغبتهم الأكيدة في إجراء انتخابات ناديهم .

ثانيا : - استعجال ورود كتاب إدارة التفتيش القضائي بشأن أقدمية

 القضاة من بين نواب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجتهم من قضاة محكمة النقض لاتخاذ ما يلزم نحو تشكيل اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات وفقاً للائحة النظام الأساسي للنادي 

ثالثا : - تفويض معالى القاضي الجليل  أبو الحسين قايد - رئيس نادى قضاة مصر في مخاطبة  القاضي الجليل رئيس محكمة استئناف القاهرة - عضو مجلس القضاء الأعلى للتفضل بتحديد جلسة عاجلة لنظر الدعوى ١٥٦٠ لسنة ١٤٢ ق .

رابعا : - تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لانتخاب مجلس إدارة النادى عقب تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات على أن يتم إجرائها يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٦/٤/٣. حفظ الله مصر وقضاءها الشامخ .

