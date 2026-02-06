لعنة السنغال| وليد الركراكي يتمسك بالإستقالة والجامعة المغربية ترفض

رفضت الجامعة المغربية لكرة القدم إستقالة وليد الركراكي من تدريب منتخب المغرب.

وأفادت تقارير إعلامية بأن وليد الركراكي تقدم بإستقالته عن تدريب منتخب المغرب بسبب الإخفاق الذي لازمه فى نهائي كأس أمم إفريقيا وعدم تتويجه باللقب القاري.

أشارت إلي أن الجامعة المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع يرفض استقالة وليد الركراكي من تدريب منتخب أسود الأطلس.

لفتت إلي أن استقالة الركراكي تأتي قبل مشاركة منتخب المغرب فى كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

أوضحت أن فوزي لقجع يري أن وليد الركراكي مدرب أسود الأطلس لم يحالفه التوفيق فى نهائي كأس أمم إفريقيا التي أقيمت فى المغرب مؤخرا لكن منتخب بلاده قدم مردودا قويا نال احترام كافة المنتخبات الإفريقية.