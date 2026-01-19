وليد الركراكي: نأسف لتشويه صورة الكرة الإفريقية بسبب قرارات التحكيم

حرص وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، على تهنئة منتخب السنغال عقب تتويجه باللقب، مؤكدًا أن التهنئة واجبة لمنافس قدم مباراة قوية واستغل الفرص المتاحة له.

وأشار الركراكي إلى أن لاعبيه قاتلوا حتى اللحظة الأخيرة وقدموا أداءً يليق باسم المغرب، رغم صعوبة الظروف والضغوط المصاحبة للمباراة النهائية.

ركلة الجزاء تثير الجدل

وفي حديثه عن تفاصيل اللقاء، أعرب الركراكي عن أسفه لاحتساب ركلة الجزاء التي أثارت جدلًا واسعًا، معتبرًا أن مثل هذه القرارات تؤثر سلبًا على صورة الكرة الإفريقية. وأكد أن ما حدث لا يخدم تطور المنافسة ولا يعكس المستوى الحقيقي الذي وصلت إليه المنتخبات الإفريقية في السنوات الأخيرة.



ادعاءات متكررة منذ بداية البطولة

وأوضح مدرب “أسود الأطلس” أن البطولة شهدت منذ بدايتها ادعاءات وتحفظات على بعض القرارات التحكيمية، وهو ما يفرض على الجهات المسؤولة مراجعة آليات التحكيم وتطويرها بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المنتخبات المشاركة.

احترام المنافسة واللعب النظيف

وشدد الركراكي على أهمية ترسيخ مبادئ اللعب النظيف واحترام روح المنافسة، مشيرًا إلى أن المنتخبات الإفريقية تستحق بطولات تُحسم داخل الملعب فقط، دون أن تُثار حولها علامات استفهام تؤثر على مصداقيتها.

رسالة للمستقبل

واختتم الركراكي تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب المغربي سيواصل العمل والبناء من أجل الاستحقاقات المقبلة، مستفيدًا من دروس هذه البطولة، مع تطلعه لأن تشهد البطولات القادمة تحكيمًا أكثر دقة يليق بقيمة الكرة الإفريقية وتطورها المتسارع.



