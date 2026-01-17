قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقدر اهتمام ترامب بقضية مياه النيل ونرفض الحلول الأحادية
مدرب السنغال قبل نهائي كان 2025: فريقي تعرض لـ الخطر بمحطة القطار
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 17 يناير 2026
بالفيديو كونفرانس.. استمرار حبس والدة شيماء جمال لحين محاكمتها امام الاقتصادية
وزارة العمل تبحث مخالفات لجنة العاملين بالإصابات والتأهيل وتحيل ملفها للصحة
بعد تحذير الوزراء من رسائل احتيالية لسداد مخالفات المرور.. اعرف عقوبة النصب
حيثيات إلغاء «الإدارية العليا» قرار معاقبة مدرسة في واقعة «قارئة الفنجان»
وزير الاستثمار من بنها: إزالة المعوقات ودعم المصانع الجادة لزيادة الانتاج
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
أزمة أحمد حمدي في الزمالك.. هل يعود للتدريبات أم يغادر الفريق؟
بعد تأهلها لنصف النهائي.. فرح محفوظ تضمن ميدالية لمصر فى كأس العالم للمبارزة بالبحرين
من سيشارك في كان 2027؟.. معدل الأعمار أزمة تواجه منتخب مصر
رياضة

وليد الركراكي: نسبة الفوز لـ أسود الأطلس أمام السنغال بنهائي الكان 51%

وليد الركراكي
وليد الركراكي
يسري غازي

علق وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب على مباراة السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها فى التاسعة مساء غد الأحد.

قال المدير الفني " وليد الركراكي " مدرب منتخب أسود الأطلس المغربي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 ضد السنغال : نحن سعداء بإستضافة نهائي كأس أمم إفريقيا على أرضنا .. ستكون مباراة النهائي صعبة بين إثنين من أفضل الفرق في إفريقيا والعالم.

تابع الركراكي: علينا أن نسيطر على مشاعرنا منذ البداية .. هناك ضغط على المغرب لأننا نلعب على أرضنا.

أضاف: نحن نعلم أننا نواجه فريقًا مألوفًا لهذا الوضع. لديهم ثقة كبيرة، وهم منتظمون في أدائهم. هم أيضًا يتعرضون لانتقادات شديدة مثلنا لأنهم جيدون ويتوقع منهم الفوز سنلعب نهائي كأس أمم إفريقيا ونأمل ألا يكون الأخير.

واصل الركراكي: هذه مجرد البداية .. بالنسبة لي، المغرب سيصبح مثل السنغال، لقد لعبوا 3 نهائيات فقط نحن لا ننظر إلى الفوز ثم الاختفاء لمدة 50 سنة.

وأكمل: هدفنا هو الفوز والظهور مرة أخرى في المرة القادمة ونسبتنا أمام السنغال هي 51 في المائة .. الحظوظ متساوية بين المنتخبين، رغم أننا نتفوق عليهم في جزئية الحضور الجماهيري.

واختتم الركراكي حديثه قائلا: علينا أن نتعامل مع الضغوط لأننا نلعب على أرضنا وعلى اللاعبين ألا يفكروا بشكل سلبي وإذا لم نفز بكأس إفريقيا غدا سنفوز به في وقت لاحق بالطبع.

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مسجد
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
قافلة طبية
ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

