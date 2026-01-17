وليد الركراكي: نسبة الفوز لـ أسود الأطلس أمام السنغال بنهائي الكان 51%

علق وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب على مباراة السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها فى التاسعة مساء غد الأحد.

قال المدير الفني " وليد الركراكي " مدرب منتخب أسود الأطلس المغربي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 ضد السنغال : نحن سعداء بإستضافة نهائي كأس أمم إفريقيا على أرضنا .. ستكون مباراة النهائي صعبة بين إثنين من أفضل الفرق في إفريقيا والعالم.

تابع الركراكي: علينا أن نسيطر على مشاعرنا منذ البداية .. هناك ضغط على المغرب لأننا نلعب على أرضنا.

أضاف: نحن نعلم أننا نواجه فريقًا مألوفًا لهذا الوضع. لديهم ثقة كبيرة، وهم منتظمون في أدائهم. هم أيضًا يتعرضون لانتقادات شديدة مثلنا لأنهم جيدون ويتوقع منهم الفوز سنلعب نهائي كأس أمم إفريقيا ونأمل ألا يكون الأخير.

واصل الركراكي: هذه مجرد البداية .. بالنسبة لي، المغرب سيصبح مثل السنغال، لقد لعبوا 3 نهائيات فقط نحن لا ننظر إلى الفوز ثم الاختفاء لمدة 50 سنة.

وأكمل: هدفنا هو الفوز والظهور مرة أخرى في المرة القادمة ونسبتنا أمام السنغال هي 51 في المائة .. الحظوظ متساوية بين المنتخبين، رغم أننا نتفوق عليهم في جزئية الحضور الجماهيري.

واختتم الركراكي حديثه قائلا: علينا أن نتعامل مع الضغوط لأننا نلعب على أرضنا وعلى اللاعبين ألا يفكروا بشكل سلبي وإذا لم نفز بكأس إفريقيا غدا سنفوز به في وقت لاحق بالطبع.