الركراكي: قصة أيوب الكعبي ملهمة وأسود الأطلس جاهزون لتحدي تنزانيا

أثنى وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، على المهاجم أيوب الكعبي، معتبرًا إياه مثالًا يحتذى به للشباب المغربي في الإصرار والاجتهاد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة تنزانيا في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وتحدث الركراكي عن المسيرة الاستثنائية لـ الكعبي، مشيرًا إلى بداياته المتواضعة حين كان يعمل نجارًا، ومروره بتجارب في دوريات الهواة، قبل أن يفرض نفسه كأحد أبرز المهاجمين في القارة الإفريقية.

وأكد أن التزام اللاعب وصمته أمام الانتقادات وقرارات الاستبعاد السابقة كانا الرد الحقيقي على أرض الملعب.

ويخوض منتخب المغرب مواجهة تنزانيا، غدًا الأحد، على ملعب مولاي عبد الله بالرباط، وسط حالة من الجاهزية الفنية والمعنوية، خاصة مع تصدر أيوب الكعبي قائمة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف، بالتساوي مع براهيما دياز والنجم الجزائري رياض محرز.

في الوقت ذاته، شدد الركراكي على صعوبة اللقاء، واصفًا المنتخب التنزاني بالمنافس القوي والمقاتل، الذي يجيد تنظيم دفاعه واستغلال الكرات الثابتة.

كما طمأن الجماهير بشأن جاهزية أشرف حكيمي البدنية، مؤكدًا امتلاك «أسود الأطلس» حلولًا متعددة على المستويين الهجومي والدفاعي، تعزز حظوظهم في مواصلة المشوار نحو التتويج باللقب القاري على أرضهم.