محافظ الإسكندرية يبحث مع السفير الألماني التعاون في مجالات الصناعة والبنية التحتية

أ ش أ

بحث محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد، مع السفير الألماني بالقاهرة، يورجن شولتس، سبل تعزيز التعاون الألماني – المصري في مجالات الاقتصاد والثقافة، والتنمية.



وذكر بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة على، موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" اليوم أن المباحثات تناولت فرص التعاون الثنائي في مجالات الصناعة والبنية التحتية والنمو المستدام بما يعكس عمق الشراكة بين مصر وألمانيا.



وأكدت أن ألمانيا تواصل دعمها لمحافظة الإسكندرية في مجالي التعليم والتبادل الثقافي من خلال المدارس الألمانية ومعهد جوته، إلى جانب التعاون التنموي عبر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).