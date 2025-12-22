برلماني: تحركات الرئيس السيسي الخارجية تُدار بعقل الدولة وتحفظ توازنات الأمن القومي

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التحركات الخارجية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس إدارة رشيدة للسياسة الخارجية المصرية، تقوم على الواقعية السياسية وحسابات دقيقة لموازين القوى الإقليمية والدولية، بما يصون المصالح العليا للدولة المصرية.

وأوضح حافظ أن اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي بوزير الخارجية الروسي يؤكد عمق العلاقات المصرية مع القوى الدولية المؤثرة، ويعكس حرص القيادة السياسية على بناء شراكات متوازنة تخدم خطط التنمية الوطنية، دون الدخول في محاور أو صراعات لا تخدم استقرار المنطقة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تأكيد الرئيس السيسي على استمرار التعاون في المشروعات الاستراتيجية الكبرى، خاصة في مجالات الطاقة والبنية الأساسية، يبرهن على رؤية بعيدة المدى تستهدف تحقيق مصالح اقتصادية حقيقية للدولة المصرية، وتعزيز قدراتها التنموية.

وأشار النائب أحمد حافظ إلى أن استضافة مصر للمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة “روسيا – أفريقيا” تعكس المكانة التي تحظى بها الدولة المصرية على الساحة الدولية، وقدرتها على لعب دور جامع يوازن بين مصالح الشركاء الدوليين واحتياجات الدول الأفريقية.

وشدد حافظ على أن الرؤية التي طرحها الرئيس السيسي بشأن التنمية والاستقرار في أفريقيا تؤكد أن مصر تتحرك بمنهج شامل يعالج جذور الأزمات، ويضع الأمن والاستقرار كمدخل رئيسي لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بملف مياه النيل، أكد عضو مجلس الشيوخ أن موقف الرئيس السيسي ثابت وواضح، ويستند إلى قواعد القانون الدولي ومبادئ عدم الإضرار، مع تمسك مصر الكامل بحقوقها التاريخية، وحرصها في الوقت ذاته على الحلول السياسية والتفاوضية.

كما ثمّن النائب أحمد حافظ دعم الرئيس السيسي لوحدة العراق وسلامة أراضيه، وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي مع مختلف مكونات الدولة العراقية، معتبرًا أن هذا التوجه يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية استقرار الدول العربية كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأكد حافظ أن السياسة الخارجية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتحرك بثبات واتزان في مرحلة إقليمية شديدة التعقيد، وتسعى إلى خفض التوترات وبناء شراكات تحمي مصالح الدولة وتدعم استقرار المنطقة.