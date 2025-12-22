توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الكوري بخطوات سهلة

إذا كنت من عشاق المطبخ الكوري، تقدم لك وصفة كعك الأرز توكبوكي تجربة مميزة تجمع بين المذاق الحلو والحار والقوام الطري، لتستمتع بنكهة كوريا الشهيرة مباشرة في مطبخك.

طريقة تحضير كعك الأرز الكورى بخطوات سهلة

وأكد الشيف مصطفى العمدة أن توكبوكي أصبح من أشهر أكلات الشوارع الكورية، ويتميز بقوامه الطري وصلصة حارة حلوة، كما أنه وجبة خفيفة مثالية للعائلة أو الضيوف.

مكونات طريقة تحضير كعك الأرز الكوري

500 غرام من كعك الأرز الكوري

2 كوب من مرق الدجاج أو الماء

2 ملعقة كبيرة معجون فلفل الكوري

1 ملعقة كبيرة صلصة الصويا

1 ملعقة صغيرة سكر

1 فص ثوم مفروم

1 بصلة خفيفة مقطعة شرائح

1 ملعقة كبيرة زيت سمسم

1 جزرة صغيرة مقطعة شرائح اختياري

1 بصلة خضراء للتزيين

طريقة تحضير كعك الأرز الكوري

كعك الأرز الكوري

سلق كعك الأرز في الماء المغلي لمدة 3–5 دقائق حتى يصبح طريًا.

في مقلاة واسعة، سخني زيت السمسم وأضيفي الثوم والبصل والجزر حتى يطروا.

أضيفي معجون الفلفل الصيني، صلصة الصويا، والسكر واخلطي جيدًا لتتجانس الصلصة.

ضعي كعك الأرز المسلوق في الصلصة وقلّبي بلطف حتى يتغطى بالكامل وتتشرب النكهات.

اتركيه على نار هادئة لمدة 5–7 دقائق، مع التحريك من وقت لآخر حتى يصبح القوام متماسكًا وطريًا.

زيني بالبصل الأخضر وقدميه ساخنًا كوجبة خفيفة أو طبق جانبي.

نصائح

كعك الأرز الكوري