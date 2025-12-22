قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جاهزية قتالية.. قائد الجيش الثاني الميداني: لا مساس بأمن حدود مصر
أبرزهم شيرين وخالد النبوى .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لأسرة سمية الألفى
أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه
أعلى سعر شراء للدولار في البنوك اليوم الإثنين 22 ديسمبر
زيمبابوي يتقدم بهدف أول على منتخب مصر عكس سير اللقاء
سيف زاهر للاعبي المنتخب :صدق حلمك هتوصل
قائد الجيش الثاني الميداني: قضينا على الإرهاب في شمال سيناء.. ودمرنا 7000 عبوة ناسفة
عبد اللطيف: محمد صلاح قيمة عالمية .. وحسام حسن يجيد إدارة الضغوط داخل المنتخب
رأسية تريزيجيه وتسديدة عاشور.. هجوم ضاغط من منتخب مصر أمام زيمبابوي
أشرف صبحي: مهمتان في انتظار منتخب مصر.. ومراكز الشباب مفتوحة لمتابعة المباريات
قائد الجيش الثاني الميداني: نواصل مهامنا بكل كفاءة في سيناء
إبراهيم فايق يدعم منتخب مصر قبل دقائق من مواجهة زيمبابوي
بالصور

توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الكوري بخطوات سهلة

أسماء عبد الحفيظ

إذا كنت من عشاق المطبخ الكوري، تقدم لك وصفة كعك الأرز توكبوكي تجربة مميزة تجمع بين المذاق الحلو والحار والقوام الطري، لتستمتع بنكهة كوريا الشهيرة مباشرة في مطبخك.

طريقة تحضير كعك الأرز الكورى بخطوات سهلة 

وأكد الشيف مصطفى العمدة أن توكبوكي أصبح من أشهر أكلات الشوارع الكورية، ويتميز بقوامه الطري وصلصة حارة حلوة، كما أنه وجبة خفيفة مثالية للعائلة أو الضيوف.

مكونات طريقة تحضير كعك الأرز الكوري

 
  • 500 غرام من كعك الأرز الكوري 
  • 2 كوب من مرق الدجاج أو الماء
  • 2 ملعقة كبيرة معجون فلفل الكوري 
  • 1 ملعقة كبيرة صلصة الصويا
  • 1 ملعقة صغيرة سكر
  • 1 فص ثوم مفروم
  • 1 بصلة خفيفة مقطعة شرائح
  • 1 ملعقة كبيرة زيت سمسم
  • 1 جزرة صغيرة مقطعة شرائح اختياري
  • 1 بصلة خضراء للتزيين

طريقة تحضير كعك الأرز الكوري

كعك الأرز الكوري
  • سلق كعك الأرز في الماء المغلي لمدة 3–5 دقائق حتى يصبح طريًا.
  • في مقلاة واسعة، سخني زيت السمسم وأضيفي الثوم والبصل والجزر حتى يطروا.
  • أضيفي معجون الفلفل الصيني، صلصة الصويا، والسكر واخلطي جيدًا لتتجانس الصلصة.
  • ضعي كعك الأرز المسلوق في الصلصة وقلّبي بلطف حتى يتغطى بالكامل وتتشرب النكهات.
  • اتركيه على نار هادئة لمدة 5–7 دقائق، مع التحريك من وقت لآخر حتى يصبح القوام متماسكًا وطريًا.
  • زيني بالبصل الأخضر وقدميه ساخنًا كوجبة خفيفة أو طبق جانبي.

نصائح  

كعك الأرز الكوري
  • يمكن إضافة الجبن المبشور على الوجه لمنح لمسة كريمية.
  • استبدال مرق الدجاج بـ مرق الخضار للحصول على نسخة نباتية.
  • يمكن تعديل كمية معجون الفلفل حسب رغبتك في درجة الحارة.
توكبوكي توكبوكي الكوري كعك الأرز طريقة تحضير كعك الأرز الشهي بخطوات سهلة طريقة تحضير كعك الأرز الشهي المطبخ الكوري

بالصور

توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الكوري بخطوات سهلة

