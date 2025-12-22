بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
بعد تعرضها لوعكة.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها على حالتها الصحية | خاص
مصر فوق الجميع.. الغندور يدعم المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي
أبوريدة يطالب الجمهور والإعلام بمساندة ودعم منتخب مصر في أمم أفريقيا
كامل الوزير : استعداد الشركات المصرية لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء في عمان
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
إيران: برنامج الصواريخ الباليستية غير قابل للتفاوض
رنا عصمت

حالة من الجدل أثيرت في الساعات الأخيرة ، حول الفنانة بسمة بوسيل، بعد أزمتها مع عرافة تدعى كابي عبدالله، تطورت إلى لجوء “بوسيل” إلى القضاء  ضد هذه العرافة. 

ويرصد موقع صدى البلد، بعض المعلومات عن العرافة التى تدعى كابي عبدالله.

نيوز رووم | العرافة كابي

من هى كابى عبدالله..

 

1-كابي هي عرافة مثيرة للجدل، اشتهرت على تيك توك والسوشيال ميديا بسبب توقعاتها الجريئة التي طالت مشاهير.

2- وادعت أنها "تقرأ الطاقات" وتتنبأ بأحداث مستقبلية، وتحديداً بعد أن تنبأت بوفاة المطرب إسماعيل الليثي في حادث، ثم توقّعاتها عن الفنان تامر حسني، ما أثار جدلاً واسعاً وانقساماً بين الجمهور حول مصداقيتها. 

3-كابي التي تظهر لهجة إسكندرانية واضحة، تقيم حاليًا في الإمارات، وتصرّ دائمًا على أنها ليست دجالة، بل قارئة طاقة تتنبأ بما تشعر به، على حد وصفها. 

4-يراها البعض مجرد صدفة أو محتوى لجذب الانتباه، بينما يعتبرها آخرون خطيرة وتؤثر نفسياً على المشاهير، ما جعلها شخصية مثيرة للجدل.

بداية الأزمة 

الأزمة جاءت من صفحة كابي عبدالله، عبر فيسبوك، بمنشور ادعت فيه الاخبرة أن بسمة بوسيل، لها علاقة بمرض طليقها تامر حسني، الأخير، واساءت إلى باقي نساء المغرب بهذه التصريحات. 

تحريك دعوى قضائية 

وتطور الأمر إلى قيام بسمة بوسيل، بتحريك دعوى قضائية ضد كابي عبدالله، تتهمها بالسب والقذف والتشهير، إذ أعلنت ذلك المحامية سارة رويش في منشور عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام. 

وقالت سارة درويش -محامية بسمة بوسيل- في بيانها: «نظرا لما اشاعته المدعوه كابي عبد الله علي موقعها ( كابي اكاديمي الصفحة الرسمية وتم تداوله علي جميع منصات التواصل الاجتماعي وتضمن جريمة السب والقذف والتشهير في حق الفنانة بسمه بوسيل». 

وتابعت سارة درويش: «وكذلك إشاعة اخبار كاذبة ليس لها اى أساس من الصحه او الصدق و تعمد الاساءه و التشهير بنساء دولة المغرب الشقيق ، الأمر الذي تم معه اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريك الدعوى الجنائية قبل سالفة الذكر و كل من ينشر تلك الاخبار الكاذبة .. والأمر الآن في يد السلطات المختصه». 

ادعاءات كابي عبدالله 

وتثير العرافة كابي عبدالله، الجدل عبر السوشيال ميديا في كثير من الأحيان بالشائعات التي تطلقها ضد الفنانين والنجوم، أبرزهم مي عزالدين، والمطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي وغيرهم. 

 

