إحالة 20 طبيبا وموظفا بمستشفى دار السلام المركزى في سوهاج للتحقيق| صور

أحال اليوم الدكتور أحمد المهدى مدير الإدارة الصحية بدار السلام، 20 طبيب وموظف بالمستشفى المركزى للتحقيق لتغيبهم عن العمال.

وذلك خلال مرور على المستشفى المركزى بمرافقة الدكتور عبداللاه أحمد مشرف الإدارة وخيرى سليم مفتش مالي وإدارس وعضو الحوكمة بالإدارة.

صحة سوهاج

وأوضح مدير الإدارة الصحية بدار السلام أنه خلال المرور اليوم على المستشفى المركزى للتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بصورة مرضية تم ملاحظة غياب وترك عمل ل 20 طبيب وموظف بمختلف التخصصات وعلى الفور تم تحويلهم للتحقيق.

وأكد مدير الإدارة أنه تم اليوم الكشف على 850 مواطن بمختلف التخصصات وإجراء تحاليل طبية وأشعة مشيراً إلى انتظام العمل بقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى وبعض الأقسام.

وشدد مدير الإدارة الصحية بدار السلام على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقصرين في العمل من أجل انضباط العمل وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن بدار السلام ومقدما الشكر للفرق المتواجدة بالمستشفى على الانضباط والعمل.