مصرع شابين وإصابة ثالث في انقلاب سيارة بـ«الفاروقية» في سوهاج

شهد طريق "العوامية/ الكتكاته" بدائرة مركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج حادثًا مأساويًا، عندما انزلقت سيارة تمناية تحمل رقم محدد، وسقطت داخل ترعة الفاروقية.

ما أسفر عن وفاة شابين في مقتبل العمر وإصابة ثالث بجروح بالغة، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة داخل ترعة الفاروقية على الطريق المذكور.

وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث نتج عن اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لانزلاق السيارة وسقوطها في مياه الترعة، وأسفر عن مصرع كل من:" يوسف ف م، 19 عامًا- علي ع ح ص، 14 عامًا".

وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى ساقلتة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب قائد السيارة المدعو "الزعيم ج س، 40 عامًا"، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

كما تك الاستعانة بقوات الإنقاذ النهري ووحدة المرور لرفع السيارة الغارقة من داخل الترعة، وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي على الطريق.

وبسؤال شهود العيان، أكدوا أن السيارة كانت تسير بسرعة زائدة على الطريق الزراعي الضيق قبل أن تنزلق فجأة داخل الترعة، فيما لم يتهم ذوو المتوفين أحدًا بالتسبب في الحادث، وتم نفي وجود شبهة جنائية.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثمانين عقب انتهاء إجراءات الطب الشرعي.