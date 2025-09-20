قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تموين سوهاج: ضبط 84 طن أسمدة وأعلاف مجهولة المصدر في حملات مكبرة

ارشيفية
ارشيفية
أ ش أ

أسفرت الحملات التموينية الموسعة التي نفذتها وزارة التموين بمحافظة سوهاج خلال الأسبوع الماضي عن ضبط 84 طن أسمدة زراعية وأعلاف مجهولة المصدر، إضافة إلى 657 كرتونة مقلدة لزيت الطعام التمويني. 
وقال الدكتور سامح التونى وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج - فى تصريحات له اليوم - أن الحملات جاءت في إطار توجيهات محافظ سوهاج اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، بتكثيف الرقابة على الأسواق، لضمان التزام الأنشطة التجارية بالقوانين والقرارات المنظمة، ومكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، لافتاً إلى أن الحملات استهدفت محلات بيع الأسمدة الزراعية والسوبر ماركت، حيث تم ضبط 3 محلات تبيع أسمدة مجهولة المصدر وبدون فواتير بكمية بلغت 81 طناً، كما تم ضبط 2 طن من العلف الحيواني بدون فواتير ومجهول المصدر في إحدى قرى مركز جهينة.
وأضاف التونى، بأن الحملات تمكنت أيضاً من ضبط 657 كرتونة زيت، بإجمالي 7884 زجاجة زيت طعام، تحمل علامة تجارية مقلدة لمصنع الهدرجة المسئول عن تعبئة الزيت التمويني المخصص للبطاقات، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأكد وكيل تموين سوهاج، على استمرار المتابعة الميدانية وتكثيف الحملات التموينية بجميع مراكز ومدن المحافظة، منوهاً بأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطنين أو تهدد صحتهم، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وذكر وكيل التموين، أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف تحقيق الانضباط بالأسواق، وحماية المستهلك من الغش التجاري والتلاعب بالسلع، مشيراً إلى أن الدولة لن تدخر جهداً في مواجهة أي محاولات للإضرار بمصلحة المواطنين أو العبث بمقدراتهم.
 

سوهاج التموين حملات تموينية

