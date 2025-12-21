محمد صلاح أبرزهم.. ليكيب الفرنسية تكشف عن التشكيلة المثالية لنجوم أمم أفريقيا

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن التشكيل المثالية للنجوم المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق في المغرب اليوم.

وزين محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي التشكيلة المثالية للنجوم المشاركين في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وضمت التشكيلة المثالية كل من :

إدوارد ميندي حارس منتخب السنغال ونادي الأهلي السعودي، وأشرف حكيمي مدافع منتخب المغرب ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وخاليدو كوليبالي مدافع منتخب السنغال ونادي الهلال السعودي، وريان آيت نوري مدافع منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وإيفان نديكا مدافع منتخب كوت ديفوار ونادي روما الإيطالي.

وفي خط الوسط تواجد، بابي سار لاعب منتخب السنغال ونادي توتنهام الإنجليزي، وكارلوس باليبا لاعب منتخب الكاميرون وبرايتون الإنجليزي، ورياض محرز لاعب منتخب الجزائر ونادي الأهلي السعودي، وساديو ماني لاعب منتخب السنغال ونادي النصر السعودي.

وفي خط الهجوم تواجد الثنائي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، وفيكتور أوسيمين مهاجم منتخب نيجيريا ونادي جالاتا سراي التركي.

وعلى مقاعد البدلاء تواجد ياسين بونو (الهلال)، إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن)، رامي بن سبعيني (دورتموند)، إيف بيسوما (توتنهام)، فرانك كيسي (الأهلي)، عمر مرموش (مانشستر سيتي)، إبراهيم دياز (ريال مدريد)، بريان مبيومو (مانشستر يونايتد)، أديمولا لوكمان (أتالانتا)