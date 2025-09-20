محافظ سوهاج يشدد على سرعة إنجاز مشروعات الرصف والتطوير

شدد محافظ سوهاج الدكتور عبد الفتاح سراج، على ضرورة سرعة إنجاز مشروعات الرصف والتطوير الجارية بمختلف أحياء المحافظة مع الإلتزام بالمعايير والاشتراطات الفنية المحددة، بما يسهم في تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك، خلال جولة ميدانية للمحافظ اليوم لمتابعة أعمال الرصف بعدد من شوارع حي شرق، حيث تفقد الأعمال بشارع الكرنك وشارع المزدلفة المتفرع من شارع الزهراء، وكذلك شوارع خلف مديرية التربية والتعليم بنجع أبو شجرة، إضافة إلى بعض الشوارع بمدينة ناصر، موجها بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال في المواعيد المقررة مع ترميم الأرصفة ورفع الإشغالات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وكلف المحافظ، مديرية الطرق بسرعة إعداد الجدول التنفيذي للانتهاء من الجزء الخاص بالكورنيش أمام مديرية التربية والتعليم، وكذلك الجزء الشمالي من بوابة حي غرب، بهدف تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.



وتفقد المحافظ، أحد المخابز السياحية وأحد المطاعم بمنطقة الزهراء، مؤكداً أهمية متابعة تراخيص المنشآت والتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية حرصاً على صحة المواطنين، كما التقى المحافظ، خلال الجولة، عدداً من المواطنين واستمع إلى شكواهم ومقترحاتهم حول مستوى الخدمات، مشيراً إلى حرص المحافظة على التواصل المباشر مع الأهالي والعمل على تلبية مطالبهم بما يحقق رضاهم ويحسن مستوى المعيشة.

وأكد سراج أن مشروعات الرصف والتطوير تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية للمحافظة، مشيراً إلى أن هناك متابعة يومية لكافة المشروعات الجارية لضمان تنفيذها على الوجه الأكمل، موضحا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الشوارع والميادين ورفع كفاءتها بما يليق بمكانة سوهاج، لافتاً إلى أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير أو إهمال في تنفيذ الأعمال، وسيتم محاسبة المقصرين، حرصاً على الصالح العام وتحقيق تطلعات المواطنين.