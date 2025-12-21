ملعب الأمير مولاي عبدالله يتألق استعدادا لافتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية

ساعات قليلة وتنطلق البطولة الأكبر داخل القارة السمراء بطولة كأس الامم الافريقية التي ستنطلق في المغرب بمشاركة منتخب مصر الأول لكرة القدم.

وتقام مباراة الافتتاح بين جزر القمر و المغرب علي ملعب مولاي عبد الله بالرباط بسعة 69,500 متفرج، وهو الملعب الأكبر في البطولة.

ويحتضن ملعب مولاي عبد الله، الذي أُعيد افتتاحه في الخامس من سبتمبر الماضي عقب انتهاء أشغال التحديث، المباراة الافتتاحية والنهائية للبطولة.

ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط

السعة: 69,500 مقعد

سنة الافتتاح: 1983

أبرز عمليات التجديد: 2000، 2014، 2025

استضاف سابقًا: كأس العالم للأندية 2022، وكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا عام 2023

خلال كأس الأمم الإفريقية 2025:

سيحتضن مباريات المنتخب المغربي الثلاث في دور المجموعات (المجموعة الأولى)، ومباراة في ثمن النهائي، ومباراة في ربع النهائي، ومباراة في نصف النهائي، إضافة إلى المباراة النهائية.