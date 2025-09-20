لفتة إنسانية.. نائب محافظ سوهاج وكيلاً عن عروس يتيمة خلال عقد قرانها

في لفتة إنسانية نالت إعجاب وتقدير أهالي محافظة سوهاج، استجاب الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، لدعوة تقدمت بها إحدى الفتيات اليتيمات، ليكون وكيلًا عنها في عقد قرانها، تقديرًا لظروفها الخاصة ودعمًا لها في أهم لحظات حياتها.

لم يتردد نائب المحافظ لحظة وأعلن استعداده الفوري لتلبية رغبتها، وحرص على أن يكون حاضرًا بجانبها في ليلة العمر، مشاركًا إياها فرحتها ومؤكدًا أن الدولة لا تتوانى عن الوقوف بجوار أبنائها في مختلف الظروف.

نائب محافظ سوهاج وكيلًا عن عروس يتيمة بعقد قرانها

حضر نائب المحافظ مراسم عقد القران، وكان في استقباله أهالي القرية الذين أعربوا عن تقديرهم البالغ لهذه اللفتة النبيلة، التي عكست الوجه الإنساني للقيادة التنفيذية، وأدخلت البهجة والطمأنينة في قلب العروس وأسرتها.

وأكد الدكتور محمد عبد الهادي، أن ما قام به هو واجب إنساني قبل أن يكون رسميًا، مشيرًا إلى أن مشاركة أبناء المحافظة في مناسباتهم المختلفة تعزز جسور التواصل الإنساني، وتجسد معاني التكافل الاجتماعي التي يحث عليها الدين والمجتمع.

وأضاف أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم والمساندة لذوي الظروف الخاصة، خاصة الفتيات اليتيمات، في إطار حرص الدولة على رعاية مواطنيها.

من جانبها، عبرت العروس عن امتنانها الكبير لنائب المحافظ، مؤكدة أن وجوده بجوارها في هذه اللحظة كان بمثابة تعويض عن فقدان والدها، ورمزًا للوفاء والدعم الإنساني.

كما أشاد الحضور بهذه اللفتة التي تركت أثرًا طيبًا في نفوس الجميع، معتبرين إياها رسالة محبة وأمل تعكس صورة مشرقة للتكاتف المجتمعي في سوهاج.