قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يبحث تحضيرات مؤتمر حل الدولتين مع نظيرة الفرنسي
توتنهام يتعادل مع برايتون في الدوري الإنجليزي
مصر للطيران: الرحلات منتظمة ولم نتأثر بالهجمات السيبرانية بمطارات أوروبا
مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين.. وجيب تهدد سائقها بالقتـ ل
هاتريك كين.. بايرن ميونخ يكتسح هوفنهايم برباعية في الدوري الألماني
حقيقة نزوح نصف مليون فلسطيني من مدينة غزة
هل أرسل الأهلي مندوباً للتعاقد مع السويسري أورس فيشر؟
عمره 2700 عام وترفض تركيا تسليمه لإسرائيل.. قصة «نقش سلوان» الأثري
تشكيل قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
خسائر الشحن في السيارات الكهربائية.. الأسباب والحلول
اللجنة المشرفة تدعو الأطباء للتصويت في انتخابات التجديد النصفي
حكم قضاء الصلوات الفائتة الكثيرة.. الإفتاء تجيب بالدليل والطريقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لفتة إنسانية.. نائب محافظ سوهاج وكيلاً عن عروس يتيمة خلال عقد قرانها

جانب من عقد القران بسوهاج
جانب من عقد القران بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في لفتة إنسانية نالت إعجاب وتقدير أهالي محافظة سوهاج، استجاب الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، لدعوة تقدمت بها إحدى الفتيات اليتيمات، ليكون وكيلًا عنها في عقد قرانها، تقديرًا لظروفها الخاصة ودعمًا لها في أهم لحظات حياتها.

لم يتردد نائب المحافظ لحظة وأعلن استعداده الفوري لتلبية رغبتها، وحرص على أن يكون حاضرًا بجانبها في ليلة العمر، مشاركًا إياها فرحتها ومؤكدًا أن الدولة لا تتوانى عن الوقوف بجوار أبنائها في مختلف الظروف.

نائب محافظ سوهاج وكيلًا عن عروس يتيمة بعقد قرانها

حضر نائب المحافظ مراسم عقد القران، وكان في استقباله أهالي القرية الذين أعربوا عن تقديرهم البالغ لهذه اللفتة النبيلة، التي عكست الوجه الإنساني للقيادة التنفيذية، وأدخلت البهجة والطمأنينة في قلب العروس وأسرتها.

وأكد الدكتور محمد عبد الهادي، أن ما قام به هو واجب إنساني قبل أن يكون رسميًا، مشيرًا إلى أن مشاركة أبناء المحافظة في مناسباتهم المختلفة تعزز جسور التواصل الإنساني، وتجسد معاني التكافل الاجتماعي التي يحث عليها الدين والمجتمع.

وأضاف أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم والمساندة لذوي الظروف الخاصة، خاصة الفتيات اليتيمات، في إطار حرص الدولة على رعاية مواطنيها.

من جانبها، عبرت العروس عن امتنانها الكبير لنائب المحافظ، مؤكدة أن وجوده بجوارها في هذه اللحظة كان بمثابة تعويض عن فقدان والدها، ورمزًا للوفاء والدعم الإنساني.

كما أشاد الحضور بهذه اللفتة التي تركت أثرًا طيبًا في نفوس الجميع، معتبرين إياها رسالة محبة وأمل تعكس صورة مشرقة للتكاتف المجتمعي في سوهاج.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج نائب محافظ سوهاج عروس يتيمة وكيل العروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

ترشيحاتنا

رامي ربيعة

بمشاركة رامي ربيعة.. العين يكتسح خورفكان بثلاثية في الدوري الإماراتي

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز وأهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال

الجهاز الطبي للاهلي

تعرف على موقف مصابي الأهلي من مواجهة حرس الحدود والزمالك بالدوري

بالصور

مشروبات طبيعية تخفف الصداع وتعزز التركيز .. بديل آمن لمسكنات الألم

كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟

بعد انفصالها عن أحمد مكي .. مى كمال: غيرلي حياتي | القصة الكاملة

احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين

طريقة عمل صينية الجلاش باللحمة المفرومة

الجلاش
الجلاش
الجلاش

في عملية نادرة.. شاب يستعيد بصره بعد زراعة سن في عينه

إعادة بصر لشخص بعد زراعة سن له داخل عينيه
إعادة بصر لشخص بعد زراعة سن له داخل عينيه
إعادة بصر لشخص بعد زراعة سن له داخل عينيه

فيديو

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد