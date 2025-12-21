سعر أكبر أعيرة الذهب اليوم 21-12-2025

ثبت سعر أكبر أعيرة الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 21-12-2025 في محلات الصاغة.

أعلى عيار ذهب اليوم

وجاء أغلى أعيرة الذهب وهو من عيار 24 الأكثر تداولاً في محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لأغلى عيار ذهب

وصل آخر تحديث لـ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6582 جنيه للبيع و 6611 جنيه للشراء

ثبات المعدن الأصفر

وأظهرت المشغولات الذهبية، ثباتا في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 21-12-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يستقر

وسجل سعر المعدن النفيس؛ استقرارا دون تغيير داخل محلات الصاغة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

تحرك الذهب

وتحرك سعر الجرام الذهب على مدار الأسابيع الماضية بين الارتفاع والتراجع كان آخرها بقيمة وصلت نحو 30 جنيه في المتوسط.

الذهب يصعد

ووصل سعر جرام الذهب زيادة طفيفة أمس مقدارها 10 جنيهات في المتوسط على مختلف الأعيرة الذهبية .

تذبذب الذهب

وتعرض سعر الذهب في مصر لحالة من التذبذب على مدار الأسابيع الماضية بقيمة جاوزت حاجز الـ600 جنيه بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 5760 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 5760 جنيه للبيع و 5785 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4937 جنيه للبيع و 4958 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3840 جنيه للبيع و4856 جنيه للشراء

سعر عيار 24 اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 46,08 ألف جنيه للبيع و 46.28 ألف جنيه للشراء

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 4338 دولار للبيع و 4339 دولار للشراء

الذهب و الفضة في البورصة العالمية

اقترب سعر الذهب والفضة من مستوى قياسي، بعدما عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع الرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة.

بلغ السعر الفوري للمعدن النفيس نحو 4330 دولاراً للأونصة في منتصف ساعات صباح أمس الجمعة في لندن، متجهاً نحو تحقيق مكسب أسبوعي ثانٍ على التوالي.

وأظهرت بيانات صدرت اليوم أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة سجل أبطأ وتيرة ارتفاع منذ مطلع عام 2021، ما عزز مبررات خفض تكاليف الاقتراض، وهو عامل داعم للمعادن النفيسة التي لا تدر عائداً.

غير أن أحدث تقرير للتضخم شابته تشوهات ناجمة عن إغلاق حكومي قياسي استمر ستة أسابيع وانتهى الشهر الماضي.

ومنذ أن نفّذ الاحتياطي الفيدرالي خفضه الثالث على التوالي لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي، اتسم موقفه بالغموض بشأن وتيرة التيسير النقدي في المرحلة المقبلة.

ويُسعّر المتعاملون حالياً احتمالاً بنحو 25% لخفض أسعار الفائدة في يناير، في حين يدعو الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى خفض حاد لأسعار الفائدة خلال العام المقبل.

ترقب المستثمرين

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر نوفمبر في وقت لاحق اليوم، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة 3.1% على أساس سنوي، مقابل 3% في أكتوبر، مع استقرار التضخم الأساسي عند 3%، إلى جانب بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

في السياق ذاته، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم سيكون مؤيدًا لخفض أسعار الفائدة “بشكل كبير”، مؤكدًا أنه سيعلن عن خليفة جيروم باول مطلع العام المقبل.

كما قال كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي وأحد المرشحين لرئاسة المجلس، إن البنك المركزي لا يزال يمتلك مساحة لخفض الفائدة في ظل تباطؤ سوق العمل، رغم التحذير من التسرع مع بقاء معدلات التضخم مرتفعة.

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.6% خلال نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021، متجاوزًا توقعات الأسواق، ما عزز رهانات المستثمرين على خفضين إضافيين للفائدة بواقع 25 نقطة أساس خلال العام المقبل.ر