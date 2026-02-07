أكمل قرطام يهنئ السيد البدوي برئاسة "الوفد" ويبحثان سبل تنشيط الحياة السياسية

قام المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بزيارة رسمية إلى مقر حزب الوفد العريق، لتقديم التهنئة للدكتور السيد البدوي بمناسبة فوزه في انتخابات رئاسة الحزب، وذلك في إطار تعزيز الروابط بين القوى السياسية المصرية.

​رافق المهندس أكمل قرطام خلال الزيارة وفد من قيادات حزب المحافظين ضم كلاً من: عمرو الشريف، رئيس المجلس التنفيذي و حازم قنصوة، رئيس مجلس السياسات والدكتور محمود مخلوف، عضو الهيئة العليا و محمد أمين، عضو الهيئة العليا.

​وكان في استقبالهم وفد رفيع من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، حيث ساد اللقاء أجواء من الترحيب والحفاوة التي تعكس عمق العلاقات بين الحزبين.

​وخلال اللقاء، أكد المهندس أكمل قرطام على المحورية التاريخية لحزب الوفد، واصفاً إياه بأنه "أحد أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية" والركيزة الأساسية في بناء التعددية السياسية ، قائلا : ​"إن قوة حزب الوفد وتماسكه تمثل إضافة قوية للمسار الديمقراطي في مصر، ونحن نتطلع للعمل معاً بما يخدم المصلحة الوطنية."

​تناول الجانبان خلال الجلسة إمكانيات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وبحث سبل إحياء وتنشيط الحياة السياسية المصرية، بما يضمن تفعيل دور الأحزاب في الشارع المصري وتقديم رؤى سياسية واقتصادية تخدم تطلعات المواطنين.