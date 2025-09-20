قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,208 شهداء
الحلم تحقق.. محافظ المنيا: شكرا للرئيس السيسى على تطبيق منظومة التأمين الشامل
تطبيق إنستاباي.. التحويل ورسوم السحب وارجاع الأموال بالخطأ والرقم السري
عمرو الدردير يستفز جماهير الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك.. ماذا قال؟
موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي فى كأس إنتركونتيننتال 2025
أسعار البنزين والكهرباء.. خبير طاقة يكشف سبب تأجيل الزيادة
وكيل الأزهر: الفرصة سانحة أمام الحكماء ليقوموا بواجبهم لوقف شلالات الدماء في غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
بعد الهجوم الإسرائيلي المكثف.. حماس تنشر صور وداعية للرهائن الإسرائيليين
قرار جديد في استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور
فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن
"الدردير" يكشف عن موقف إنساني لـ عمر جابر.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يتابع رصف وتطوير الشوارع بحي شرق ويستمع لمطالب المواطنين| صور

جانب من جولة محافظ سوهاج
جانب من جولة محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بجولة ميدانية مسائية لمتابعة أعمال الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع حي شرق، يرافقه اللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق، وعلي لطفي رئيس حي شرق، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب.

استهل المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف بشارع الكرنك وشارع المزدلفة المتفرع من شارع الزهراء، ثم قام بالمرور على شوارع خلف مديرية التربية والتعليم بنجع أبو شجرة.

محافظة سوهاج

وتفقد بعض الشوارع بمدينة ناصر، وقد وجه بسرعة الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع وفقا للبرنامج الزمني المحدد ومراعاة الاشتراطات والمعايير القياسية في التنفيذ، مشددا على ترميم الشوارع والأرصفة، ورفع الإشغالات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وكلف المحافظ مديرية الطرق بسرعة إعداد الجدول التنفيذي للانتهاء من الجزء الخاص بالكورنيش أمام مديرية التربية والتعليم، وكذلك الجزء الشمالي من بوابة حي غرب، بما يضمن تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وتفقد المحافظ أحد المخابز السياحية، وأحد المطاعم بمنطقة الزهراء، موجهاً بمراجعة أوراق التراخيص، والتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية .

والتقى المحافظ عددا من المواطنين واستمع إلى شكواهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة، مؤكداً حرص المحافظة على التواصل المباشر مع الأهالي، والعمل على تلبية مطالبهم بما يحقق رضاهم ويحسن مستوى المعيشة.

وأكد " سراج " على أهمية الالتزام بالجودة وسرعة الإنجاز في مشروعات الرصف والتطوير بما يحقق رضا المواطنين، ويدعم المظهر الحضاري للمحافظة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج شوارع سوهاج رصف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

الاهلي

عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

امطار الساحل

أمطار غزيزة تضرب الساحل الشمالي.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

ترشيحاتنا

دعاء لأهل غزة

دعاء لأهل غزة.. ردده الآن وانصر إخوانك المستضعفين

صلاة الجماعة

القدر الكافي من الركوع لإدراك ركعة مع الإمام .. احترس من هذا الخطأ

الدراسة

أفضل الأدعية للأبناء في بداية العام الدراسي الجديد.. اللهم علّمهم ما جهلوا

بالصور

لأكل العيش.. دايو نوبيرا 2 موديل 2007.. اعرف سعرها ‏

دايو نوبيرا 2
دايو نوبيرا 2
دايو نوبيرا 2

ليك ولولادك.. سعر أرخص سيارة عائلية في مصر

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
شيري أريزو 5

نيكول سابا تخطف الأضواء خلال تكريمها بجائزة التميز والإبداع في حفل دير جيست

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

الأقوي في تاريخها.. لامبورجيني تنتج فينومينو السوبركار الجديدة

لامبورجيني فينومينو
لامبورجيني فينومينو
لامبورجيني فينومينو

فيديو

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد