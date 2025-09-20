محافظ سوهاج يتابع رصف وتطوير الشوارع بحي شرق ويستمع لمطالب المواطنين| صور

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بجولة ميدانية مسائية لمتابعة أعمال الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع حي شرق، يرافقه اللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق، وعلي لطفي رئيس حي شرق، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب.

استهل المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف بشارع الكرنك وشارع المزدلفة المتفرع من شارع الزهراء، ثم قام بالمرور على شوارع خلف مديرية التربية والتعليم بنجع أبو شجرة.

محافظة سوهاج

وتفقد بعض الشوارع بمدينة ناصر، وقد وجه بسرعة الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع وفقا للبرنامج الزمني المحدد ومراعاة الاشتراطات والمعايير القياسية في التنفيذ، مشددا على ترميم الشوارع والأرصفة، ورفع الإشغالات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وكلف المحافظ مديرية الطرق بسرعة إعداد الجدول التنفيذي للانتهاء من الجزء الخاص بالكورنيش أمام مديرية التربية والتعليم، وكذلك الجزء الشمالي من بوابة حي غرب، بما يضمن تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وتفقد المحافظ أحد المخابز السياحية، وأحد المطاعم بمنطقة الزهراء، موجهاً بمراجعة أوراق التراخيص، والتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية .

والتقى المحافظ عددا من المواطنين واستمع إلى شكواهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة، مؤكداً حرص المحافظة على التواصل المباشر مع الأهالي، والعمل على تلبية مطالبهم بما يحقق رضاهم ويحسن مستوى المعيشة.

وأكد " سراج " على أهمية الالتزام بالجودة وسرعة الإنجاز في مشروعات الرصف والتطوير بما يحقق رضا المواطنين، ويدعم المظهر الحضاري للمحافظة.