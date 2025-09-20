محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشيخ وحشي بجهينة على مساحة 600 متر

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، مسجد نجع " الشيخ وحشي " بمركز ومدينة بجهينة على مساحة ٦٠٠ متر مكون من طابقين ومصلي سيدات بتكلفة بالجهود الذاتية للأهالي، وذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة.

حضر الافتتاح أيضا الدكتور محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف، والكاتب الصحفي ماهر مقلد مدير تحرير الأهرام، والنائب إبراهيم ابو دوح عضو مجلس النواب ،إلى جانب ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة، بالإضافة إلى لفيف من علماء الأزهر والأوقاف، والصحفي محمود مقلد، وأهالي القرية.

و أكد محافظ سوهاج على أهمية دور المساجد في خدمة المجتمع ونشر الثقافة الدينية الصحيحة، مشيراً إلى أن المحافظة مستمرة في دعم المشروعات الدينية والتعليمية بما يخدم المواطن السوهاجي ويساهم في نشر القيم الروحية والإنسانية.

وقد ألقى وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة بعنوان "الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم" ، حيث تناول فيها الأسلوب النبوى فى التربية والتعليم ونشر القيم والأخلاق ، مؤكداً أن الرسول الكريم كان قدوة ومعلماً للبشرية كلها فى الرحمة والعدل والإحسان، متحدثا عن فضل عمارة المساجد، مؤكدا ان افتتاح المسجد اليوم إضافة هامة للمساجد بالمنطقة، لتلبية احتياجات الأهالي من المصلين في القرية والمناطق المجاورة .