جامعة عين شمس تحقق إنجازا جديدا وتتصدر تصنيف 2025 Green Metric.. تفاصيل

قال الدكتور أحمد البنا، مدير إدارة التصنيف العالمي بجامعة عين شمس، إن الجامعة واصلت تعزيز حضورها على الساحة الأكاديمية الدولية بعد تحقيق تقدم جديد في تصنيف «المقياس الأخضر – جرين متريك 2025»، أحد أبرز التصنيفات العالمية المعنية بقياس أداء الجامعات في مجالات الاستدامة البيئية والنمو الأخضر.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا يوز"، أن إدراج جامعة عين شمس ضمن أفضل 21% من جامعات العالم يعكس نجاح الاستراتيجية المؤسسية التي تتبناها الجامعة لدعم أهداف التنمية المستدامة وترسيخ دورها كمؤسسة تعليمية رائدة تواكب التحديات البيئية والمجتمعية العالمية.

وأشار البنا إلى أن تصنيف جرين متريك يُعد من أوائل التصنيفات الدولية التي ركزت بشكل أساسي على الاستدامة، من خلال تقييم البنية التحتية الجامعية، وإدارة الطاقة والمياه، والتعامل مع المخلفات، إلى جانب دمج مفاهيم الاستدامة في العملية التعليمية، مضيفا أن جامعة عين شمس تشارك في هذا التصنيف منذ سنوات، وتحقق تقدماً ملحوظاً بشكل سنوي، حيث جاءت هذا العام في المركز 365 من بين 1745 جامعة، وهو ما يعكس تطوراً مستمراً وليس إنجازاً مؤقتاً.