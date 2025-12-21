مقتل 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث إطلاق نار عشوائي بجنوب أفريقيا

قُتل تسعة أشخاص وأُصيب عشرة آخرون في حادث إطلاق نار جماعي استهدف حانة في بلدة بيكرسدال بمنطقة ويست راند بجنوب أفريقيا.

ونقلت صحيفة سيتزين الجنوب أفريقية عن المتحدثة باسم الشرطة، أثليندا ماثي قولها إن إطلاق النار وقع في الساعات الأولى من اليوم، عندما أقدم نحو 12 مشتبهًا بهم مجهولي الهوية، كانوا يستقلون حافلة صغيرة وسيارة ، على فتح النار على رواد الحانة، قبل أن يواصلوا إطلاق النار بشكل عشوائي أثناء فرارهم من المكان.

وأضافت أن الحادث، أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، مشيرة إلى أن وحدات التحقيق في الجرائم الخطيرة والعنيفة في مقاطعة جوتنج، بالتعاون مع وحدة تعقب الجرائم، أطلقت عملية مطاردة واسعة للمتورطين في حادث إطلاق النار المتعدد.