محافظة القدس: أكثر من 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم
دعاء أول يوم في رجب للميت.. بالرحمة والمغفرة
اللجنة الفنية كانت مليانة مُجاملات.. شوبير ينتقد أداء اتحاد الكرة
بابا نويل البلجيكي يفاجئ السائحين بمطار الغردقة بهدايا رأس السنة
الضرائب: صدور استدراك للتعليمات الصادرة بشأن المعاملة الضريبية
فضل شهر رجب.. اعرف أهم أسمائه وأعماله ودعائه المستجاب في النصف الأول
شروط ميسرة.. كيفية ترخيص وحدات بيع الطعام والمشروبات المتنقلة
خبير : المنقولات الزوجية عرف اجتماعي لتنظيم العلاقة وليست قانونًا
أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام
فريد من نوعه.. خبير أثري يكشف أهمية اكتشاف مقبرة الملك تحتمس الثاني
محافظة الجيزة توضح حقيقة وجود إزالات ونزع ملكيات لإنشاء طريق الإخلاص
لإنهاء مشروع الدولة الفلسطينية.. إسرائيل تصادق على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

هآرتس: شهادات لأسرى فلسطينيين تتحدث عن اعتداءات جنسية بالسجون الإسرائيلية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

نقلت صحيفة “هآرتس” شهادات أدلى بها أسرى فلسطينيون لشبكة BBC عن تعرضهم لانتهاكات جسيمة، من بينها اعتداءات ذات طابع جنسي، خلال احتجازهم في سجون تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية.

وبحسب الشهادات، أفاد أحد الأسرى بأن عدداً من السجانين قاموا بالاعتداء عليه بعد تجريده جزئياً من ملابسه، في واقعة قال إنها رافقها سلوك مهين وساخر من قبل الحراس.

وأوضح الأسير أن السجانين تعاملوا مع ما جرى باستهزاء، وأطلقوا عبارات تهديد وإذلال تمس كرامته وأفراد عائلته، في محاولة لكسر نفسيته أثناء الاحتجاز.

وتأتي هذه الشهادات في ظل مطالبات متزايدة من منظمات حقوقية بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في مزاعم الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وفق القانون الدولي.

أسرى فلسطينيون انتهاكات جسيمة مصلحة السجون الإسرائيلية اعتداءات جنسية داخل السجون الإسرائيلية الأسرى الفلسطينيين

