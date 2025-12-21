هآرتس: شهادات لأسرى فلسطينيين تتحدث عن اعتداءات جنسية بالسجون الإسرائيلية

نقلت صحيفة “هآرتس” شهادات أدلى بها أسرى فلسطينيون لشبكة BBC عن تعرضهم لانتهاكات جسيمة، من بينها اعتداءات ذات طابع جنسي، خلال احتجازهم في سجون تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية.

وبحسب الشهادات، أفاد أحد الأسرى بأن عدداً من السجانين قاموا بالاعتداء عليه بعد تجريده جزئياً من ملابسه، في واقعة قال إنها رافقها سلوك مهين وساخر من قبل الحراس.

وأوضح الأسير أن السجانين تعاملوا مع ما جرى باستهزاء، وأطلقوا عبارات تهديد وإذلال تمس كرامته وأفراد عائلته، في محاولة لكسر نفسيته أثناء الاحتجاز.

وتأتي هذه الشهادات في ظل مطالبات متزايدة من منظمات حقوقية بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في مزاعم الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وفق القانون الدولي.