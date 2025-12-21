إلهام أبو الفتوح مع اقتراب 2026 : يارب.. عام أكثر سعادة

رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد مقالًا مؤثرًا للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتوح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدى البلد، تزامنًا مع قرب حلول عام 2026، حمل في طياته رسائل إنسانية وروحانية عميقة، ودعوات صادقة بالأمل والسلام والاستقرار.

«واستهلّت إلهام أبو الفتوح مقالها بتهنئة المصريين بحلول العام الجديد، داعيةً الله أن يكون عامًا سعيدًا، مليئًا بالفرح والرحمة والخير، وأن تحمل بدايته الأمل والمودة، وأن يكون القادم أفضل للجميع.»

وجاء المقال كالتالي:



كل عام وأنتم بخير، أيام ويهل علينا عام ٢٠٢٦

اللهم اجعله عاما جديدا سعيدا علينا جميعا،

اللهم اجعله أجمل وأحسن

وأكثر رحمة،

اجعل بدايته فرح، وخير ومودة.

يا رب،

اجعلنا نفرح دون خوف،

ونضحك من القلب،

ونؤمن بأن القادم أجمل،

يارب في الكريسماس، وفي كل عيد،

اجعلنا نؤمن أن الميلاد فكرة…

وأن كل شيء يمكن أن يولد من جديد:

القلب، والأمل، وحقق لنا أحلامنا المؤجلة.

يارب،

اجعل بيوتنا أكثر دفئًا،

وأحاديثنا اكثر شغفا،

وأيامنا مليئة بتفاصيل صغيرة تستحق الشكر.

علّمنا أن نرى النعمة قبل أن تزول،

وأن نقول "الحمد لله" لأن في الحياة ما يستحق الامتنان.. والحمد والشكر

وفي العام الجديد…

نطلب صحة جيدة،

وطمأنينة تدوم،

وأيامًا عادية جدًا…

لأن العادي حين يكون هادئًا هو أجمل ما في الدنيا.

يا رب،

علّمنا في العام الجديد أن نكون أبسط، وأصدق، وأرحم.

أن نفهم أن الحياة لا تُقاس بما نملك، بل بمن احتملناهم واحتملونا..

وأحببناهم وأحبونا ساندناهم وساندونا في الصحة والمرض وبهم تخطينا ضعفنا وأحزاننا

يا رب،

امنح الذين اعتادوا الوحدة دفئا

والذين فقدوا أحباءهم طمأنينة تجعلهم يشعرون إن الغياب ليس نهاية،

وأن الذكريات يمكن أن تكون نعمة لا وجعًا.

يا رب،

خفّف عن المتعبين تعبهم،

وعن القلقين قلقهم،

علّمنا أن الكلمة الطيبة صدقة،

وأن الاختلاف رحمة،

يا رب،

اغفر لنا زلاتنا،

أعطِنا قلوبًا لا تقسو،

وحياة هادئة مستقرة

وفي العام الجديد،

اجعل حياتنا أفضل،

واجعلنا إليك أقرب

يا رب،

اجعل هذا العام لي بداية طيبة،

طمأنينة في القلب،

وبركة في الوقت،

وقوة لا تُرهق،

ونورًا يدلّني كلما تاه الطريق.

واحفظ لي أسرتي،

بيوتًا عامرة بالمودة،

وصحة بلا مرض ،

وقلوبًا لا يفرقها تعب ولا قلق.

اجعلنا سندًا لبعضنا،

ولا ترينا بأسًا ولا وجعًا.

يا رب،

احفظ مصر .. آمنة مطمئنة،

مستقرة، بعيدة عن الصراعات والحروب

كريمة بأهلها .

بارك في أرضها، ونيلها، وناسها،

واجعل الخير فيها سابقًا للشر،

والأمل أقوى من الخوف.

واحفظ رئيسها،

ووفقه لما فيه خير البلاد والعباد،

وأعنه على حمل الأمانة،

واجعل قراره رشيدًا،

وخطاه في طريق الحق والبناء والاستقرار.

واحفظ شعبها،

بقلوبهم الطيبة،

وصبرهم الطويل،

وقدرتهم الدائمة على الوقوف من جديد.

اجعل هذا العام عليهم ألين،

وأوسع رزقًا،

وأكثر عدلًا ورحمة

يارب استجب لدعائي فأنت مجيب الدعاء وأنت من قال إدعوني أستجب لكم

كل عام ومصر وشعبها بخير.