محافظات

محافظات

مراعاة أعياد المسيحيين… محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول

مريم عزت

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ .
 

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب ، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر .

وأشارت الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه ستعقد امتحانات المستوى الرفيع ، والمواد التى لا تضاف إلى المجموع لصفوف النقل يومي السبت ٣ يناير ، والأحد ٤ يناير ٢٠٢٦، وسيؤدي طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي وما يعادله الإمتحانات في الفترة من السبت ١٠ يناير حتى الاثنين ١٢ يناير،  بيما يؤدى طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله الامتحانات في الفترة من  السبت ١٠ يناير حتى الأربعاء  ١٤ يناير  ، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله فى الفترة من السبت ١٠ يناير حتى الأربعاء ١٤ يناير ، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الخميس ١٥ يناير حتى الخميس ٢٢ يناير  ،  وامتحانات النقل للتعليم الفني من السبت ١٠ يناير حتى الخميس ٢٢ يناير ، وامتحانات النقل للتعليم الثانوي وما يعادلها من السبت ١٠ يناير إلى الخميس ١٥ يناير.

 وأشارت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن الامتحانات ستتوقف أيام ٦ ، و٧ ، و٨ يناير ٢٠٢٦ ( أعياد الميلاد ) ويوم الإثنين الموافق ١٩يناير ٢٠٢٦ عيد الغطاس.

