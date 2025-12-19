بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بإكليريكية المحرق تحت رعاية الأنبا بيجول| صور

بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥م بإكليريكية المحرق، أمس، تحت رعاية نيافة الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المُحرق العامر ومدير الكلية، وبإشراف الراهب القس أرساني المُحرقي، المشرف الروحي ووكيل الكلية.

وتجري الامتحانات في أجواء من الهدوء والتنظيم، وسط متابعة دقيقة لضمان انتظام اللجان وتوفير المناخ المناسب للدارسين، بما يعكس حرص إدارة الكلية على الجمع بين الجدية الأكاديمية والنمو الروحي.

ويأتي ذلك في إطار رسالة الكلية الهادفة إلى إعداد خدام ودارسين متمرسين في العلوم الكنسية واللاهوتية، متسلحين بالمعرفة والالتزام الروحي، ليكونوا «أغصانًا مثمرة» في كرم الكنيسة.

إكليريكية المحرق

تُعد إكليريكية المحرق من أقدم وأهم المؤسسات التعليمية الكنسية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتهدف إلى إعداد الدارسين في مجالات اللاهوت والعلوم الكنسية والروحية، من خلال منهج يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتكوين الروحي والحياة النسكية.

وتقوم الكلية بدور محوري في تخريج أجيال من الخدام والكهنة، القادرين على خدمة الكنيسة بروح واعية وإيمان راسخ.