%42.8 زيادة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 10 أشهر

حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الشهور العشر الأولى من العام الحالي 2025 (الفترة يناير/أكتوبر 2025) لتسجل نحو 33.9 مليار دولار (مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2% لتسجل نحو 3.7 مليار دولار (مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024).

وفي وقت سابق، أكد البنك المركزى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت تدفقات قياسية بارتفاع بلغ نحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025، مقابل نحو 21.9 مليار دولار في العام السابق، وهو ما يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

وأشار تقرير البنك المركزى صادر اليوم إلى أنه شهد القطاع السياحي أداءً قوياً، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 16.3% لتسجل نحو 16.7 مليار دولار مقابل 14.4 مليار دولار، مدفوعة بزيادة عدد الليالي السياحية إلى 179.3 مليون ليلة مقارنة بنحو 154.1 مليون ليلة في العام السابق.

ولفت التقرير إلى أنه يأتي ذلك في إطار تعافي القطاع السياحي من تداعيات الأزمات العالمية، واستمرار الجهود الحكومية في تنويع الأسواق المصدرة للسياحة وتطوير البنية التحتية.

وأكد أن هذه المؤشرات أن قطاعي التحويلات والسياحة يشكلان ركيزتين أساسيتين في دعم ميزان المدفوعات وتحقيق الاستقرار النقدي خلال الفترة المقبلة.