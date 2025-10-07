انخفاض عجز الحساب الجاري لمصر 25.9%

شهد ميزان المدفوعات المصري خلال السنة المالية 2024/2025 مؤشرات إيجابية تعكس تحسناً ملموساً في أداء الاقتصاد الوطني، حيث انخفض عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 25.9% ليسجل نحو 15.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 20.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.



ويعكس هذا الانخفاض تحسناً في المعاملات مع العالم الخارجي، تركز جانب كبير منه خلال النصف الثاني من السنة المالية (يناير – يونيو 2025)، حيث تراجع العجز الجاري بنسبة 59.9% مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.

وجاء هذا التحسن مدفوعاً بعدة عوامل، في مقدمتها الزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 55.3%، بالإضافة إلى نمو الفائض في ميزان الخدمات بنسبة 49.6%، وارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 21%.

كما ساهمت الصادرات السلعية في تحقيق قفزة قوية بنسبة 38.9%، وهو ما أدى إلى تراجع العجز التجاري السلعي، إلى جانب انخفاض طفيف في عجز دخل الاستثمار، بما عزز مؤشرات التحسن في ميزان المعاملات الجارية.