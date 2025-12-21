قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلطجة بالسلاح الأبيض في قلب بنها| تشويه شاب داخل محل ملابس وصراخ أم: "مش هسيب حق ابني"
بعد إخلاء سبيله ..إبراهيم سعيد من مدرجات التتش لـ برش القسم | القصة الكاملة
نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. ومطالب بتقنيات حديثة لكشفها
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الضفادع.. اليوم
قرار وزاري .. حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن
طرد وهدف قاتل وتدخل الـ var.. لقطات مثيرة بلقاء الزمالك والحرس
المحافظات تشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض أعباء الدين
محمد صلاح في أحدث ظهور من مران المنتخب.. شاهد
وفاة الشيخ عبدالسلام أبو سليمان البياضي أحد أعمدة القضاء العرفي بالإسماعيلية وسيناء
آخر الأوضاع بالقطاع| تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. اقتحام المئات للمسجد الأقصى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

رسوم على الأجواء.. فيفا يصدم الجماهير قبل مونديال 2026| ايه الحكاية؟

مونديال 2026
مونديال 2026
أمينة الدسوقي

أثار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» موجة جديدة من الغضب بين جماهير كرة القدم، بعد إعلانه عن إطلاق منطقة جماهيرية خاصة بكأس العالم 2026 في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، مع اشتراط شراء تذاكر مدفوعة للدخول، في خطوة وصفت بأنها صادمة وغير مسبوقة في تاريخ البطولة.


منطقة جماهيرية ولكن بتذكرة

اعتاد مشجعو كأس العالم على أن تكون المناطق الجماهيرية متنفسا مجانيا لعشاق الكرة في المدن المستضيفة، حيث يمكنهم التجمع ومتابعة المباريات والاستمتاع بالأجواء دون الحاجة إلى تذاكر المباريات.

إلا أن نسخة 2026 تبدو مختلفة، إذ أعلن «فيفا» عن بيع تذاكر دخول المنطقة الجماهيرية المقامة في ليبرتي ستيت بارك بسعر 12.50 دولارا، عبر منصة Ticketmaster، بحسب ما نُشر على حساب «فيفا نيويورك–نيوجيرسي» على انستجرام.

غضب جماهيري وانتقادات متصاعدة

لاقى القرار ردود فعل غاضبة من الجماهير، حيث اعتبره كثيرون خطوة تجارية تفرغ الفكرة الأساسية للمناطق الجماهيرية من مضمونها.

وكتب أحد المتابعين تعليقًا لافتًا: «في كل نسخ كأس العالم السابقة كانت المناطق الجماهيرية مجانية»،وهو رأي تكرر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

من المسؤول عن القرار؟

حتى الآن، لم يُحسم الجدل بشأن الجهة التي اتخذت قرار فرض الرسوم، سواء كان «فيفا» نفسه أو اللجنة المحلية المنظمة.
لكن الحدث يُسوق رسميا تحت اسم «مهرجان مشجعي فيفا»، وهو اسم مسجل كعلامة تجارية لصالح الاتحاد الدولي، ما يعزز الانطباع بأن القرار يأتي ضمن سياسة تسويقية أوسع.

أسعار قياسية وتنازلات محدودة

الجدل حول المنطقة الجماهيرية يأتي في سياق انتقادات أوسع وجهت إلى «فيفا» بسبب الارتفاع القياسي في أسعار تذاكر مونديال 2026، المتوقع أن يكون الأغلى في تاريخ البطولة من حيث تكلفة الحضور، والأكثر ربحية في الوقت ذاته.

ورغم إعلان «فيفا» تخصيص 10% من تذاكر الدول المتأهلة بسعر ثابت يبلغ 60 دولارًا للمباراة، إلا أن روابط المشجعين اعتبرت النسبة غير كافية، خاصة أنها أُقرت دون أي تشاور مسبق.
جوائز ضخمة تزيد حدة المفارقة

في المقابل، صادق مجلس «فيفا» خلال اجتماع عقده في الدوحة على جوائز مالية قياسية، حيث سيحصل المنتخب الفائز بكأس العالم 2026 على 50 مليون دولار، ضمن إجمالي جوائز يبلغ 727 مليون دولار، بزيادة 50% عن مونديال قطر 2022.

كما سيحصل كل منتخب مشارك على 1.5 مليون دولار لتغطية تكاليف الإعداد، إضافة إلى ما لا يقل عن 9 ملايين دولار مقابل المشاركة في دور المجموعات.

مونديال الربح أم مونديال الجماهير؟

بين الرسوم المفروضة وارتفاع أسعار التذاكر، يتساءل كثيرون عما إذا كان مونديال 2026 يتجه ليكون بطولة للنخبة القادرة على الدفع، أم حدثا عالميا يُفترض أن يبقى مفتوحا لكل عشاق كرة القدم حول العالم.

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كأس العالم 2026 ولاية نيوجيرسي الأمريكية كأس العالم

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

حسام حبيب

تعاون جديد يجمع حسام حبيب ورامي صبري في أغنية «بحكيلك عن الأيام»

هاني شاكر

فى عيد ميلاده.. صلة قرابة بين هاني شاكر ومعالي زايد وسبب اختفائه من السينما

معرض الف وجه ووجه

افتتاح معرض "ألف وجه ووجه” لأحمد رجب صقر .. 24 ديسمبر

بالصور

إلهام شاهين تجمع بين الأناقة والبساطة في إطلالتها بالمؤتمر الدولي للتميز.. صور

لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب
لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب
لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب

الكشف الطبي على 450 مريضا في قافلة بكفر صقر بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أورمان الشرقية تطلق حملة "ستر ودفا وإطعام" لدعم الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام

اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

