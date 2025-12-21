رسوم على الأجواء.. فيفا يصدم الجماهير قبل مونديال 2026| ايه الحكاية؟

أثار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» موجة جديدة من الغضب بين جماهير كرة القدم، بعد إعلانه عن إطلاق منطقة جماهيرية خاصة بكأس العالم 2026 في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، مع اشتراط شراء تذاكر مدفوعة للدخول، في خطوة وصفت بأنها صادمة وغير مسبوقة في تاريخ البطولة.



منطقة جماهيرية ولكن بتذكرة

اعتاد مشجعو كأس العالم على أن تكون المناطق الجماهيرية متنفسا مجانيا لعشاق الكرة في المدن المستضيفة، حيث يمكنهم التجمع ومتابعة المباريات والاستمتاع بالأجواء دون الحاجة إلى تذاكر المباريات.

إلا أن نسخة 2026 تبدو مختلفة، إذ أعلن «فيفا» عن بيع تذاكر دخول المنطقة الجماهيرية المقامة في ليبرتي ستيت بارك بسعر 12.50 دولارا، عبر منصة Ticketmaster، بحسب ما نُشر على حساب «فيفا نيويورك–نيوجيرسي» على انستجرام.

غضب جماهيري وانتقادات متصاعدة

لاقى القرار ردود فعل غاضبة من الجماهير، حيث اعتبره كثيرون خطوة تجارية تفرغ الفكرة الأساسية للمناطق الجماهيرية من مضمونها.

وكتب أحد المتابعين تعليقًا لافتًا: «في كل نسخ كأس العالم السابقة كانت المناطق الجماهيرية مجانية»،وهو رأي تكرر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

من المسؤول عن القرار؟

حتى الآن، لم يُحسم الجدل بشأن الجهة التي اتخذت قرار فرض الرسوم، سواء كان «فيفا» نفسه أو اللجنة المحلية المنظمة.

لكن الحدث يُسوق رسميا تحت اسم «مهرجان مشجعي فيفا»، وهو اسم مسجل كعلامة تجارية لصالح الاتحاد الدولي، ما يعزز الانطباع بأن القرار يأتي ضمن سياسة تسويقية أوسع.

أسعار قياسية وتنازلات محدودة

الجدل حول المنطقة الجماهيرية يأتي في سياق انتقادات أوسع وجهت إلى «فيفا» بسبب الارتفاع القياسي في أسعار تذاكر مونديال 2026، المتوقع أن يكون الأغلى في تاريخ البطولة من حيث تكلفة الحضور، والأكثر ربحية في الوقت ذاته.

ورغم إعلان «فيفا» تخصيص 10% من تذاكر الدول المتأهلة بسعر ثابت يبلغ 60 دولارًا للمباراة، إلا أن روابط المشجعين اعتبرت النسبة غير كافية، خاصة أنها أُقرت دون أي تشاور مسبق.

جوائز ضخمة تزيد حدة المفارقة

في المقابل، صادق مجلس «فيفا» خلال اجتماع عقده في الدوحة على جوائز مالية قياسية، حيث سيحصل المنتخب الفائز بكأس العالم 2026 على 50 مليون دولار، ضمن إجمالي جوائز يبلغ 727 مليون دولار، بزيادة 50% عن مونديال قطر 2022.

كما سيحصل كل منتخب مشارك على 1.5 مليون دولار لتغطية تكاليف الإعداد، إضافة إلى ما لا يقل عن 9 ملايين دولار مقابل المشاركة في دور المجموعات.

مونديال الربح أم مونديال الجماهير؟

بين الرسوم المفروضة وارتفاع أسعار التذاكر، يتساءل كثيرون عما إذا كان مونديال 2026 يتجه ليكون بطولة للنخبة القادرة على الدفع، أم حدثا عالميا يُفترض أن يبقى مفتوحا لكل عشاق كرة القدم حول العالم.