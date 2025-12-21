إلهام شاهين تجمع بين الأناقة والبساطة في إطلالتها بالمؤتمر الدولي للتميز.. صور

شاركت النجمة إلهام شاهين صورا من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب باعتماد دولى من دولة الإمارات و الجامعه الفرنسية للتكنولوجيا و المعرفة عبر حسابها الرسمى على إنستجرام.

تفاصيل إطلالة إلهام شاهين

وتألقت إلهام شاهين، فى الصور بإطلالة لافتة مرتدية فستانا باللون الأزرق مع الأسود .

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز إلهام شاهين بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد إلهام، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.