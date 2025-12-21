قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلطجة بالسلاح الأبيض في قلب بنها| تشويه شاب داخل محل ملابس وصراخ أم: "مش هسيب حق ابني"
بعد إخلاء سبيله ..إبراهيم سعيد من مدرجات التتش لـ برش القسم | القصة الكاملة
نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. ومطالب بتقنيات حديثة لكشفها
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الضفادع.. اليوم
قرار وزاري .. حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن
طرد وهدف قاتل وتدخل الـ var.. لقطات مثيرة بلقاء الزمالك والحرس
المحافظات تشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض أعباء الدين
محمد صلاح في أحدث ظهور من مران المنتخب.. شاهد
وفاة الشيخ عبدالسلام أبو سليمان البياضي أحد أعمدة القضاء العرفي بالإسماعيلية وسيناء
آخر الأوضاع بالقطاع| تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. اقتحام المئات للمسجد الأقصى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شخص وإصابة 4 في انقلاب سيارة نقل على الطريق الدولي بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
ساندي رضا

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون، قبل قليل، إثر حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الدولي العلمين بعد مدخل الشجاعة بنطاق محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وحرر محضرا بالواقعة.

وتلقي اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الدولي العلمين بعد مدخل الشجاعة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل المصابين والجثة إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي.

بالفحص تبين مصرع راضي حجازي محمد طلحة، 54 عاما، وتم إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: محمد صلاح محمد عوف، 45 عاما، بكدمة شديدة بالظهر، محمد فهد حسن عطية، 30 عاما، باشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، علي بسام علي عبد النبي، 22 عاما، باشتباه كسر بالعمود الفقري والساق اليسرى، إبراهيم الشحات محمود، 21 عاما، باشتباه كسر بالعضد الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم.

وجارٍ تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة لهم، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

البحيرة حادث تصادم مصرع و إصابة الاسعاف وادى النطرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

الاهلي

خالد طلعت يكشف مفاجأة: الأهلي الوحيد في مصر الذي حقق 5 بطولات في موسم واحد

أحمد حمدي

الزمالك منفتح على بيع أحمد حمدي في يناير حال وجود عرض مناسب

شوبير

شوبير: تجربة كوكا في البرتغال قد لا تكون ناجحة

بالصور

إلهام شاهين تجمع بين الأناقة والبساطة في إطلالتها بالمؤتمر الدولي للتميز.. صور

لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب
لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب
لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب

الكشف الطبي على 450 مريضا في قافلة بكفر صقر بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أورمان الشرقية تطلق حملة "ستر ودفا وإطعام" لدعم الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام

اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد