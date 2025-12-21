مصرع شخص وإصابة 4 في انقلاب سيارة نقل على الطريق الدولي بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون، قبل قليل، إثر حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الدولي العلمين بعد مدخل الشجاعة بنطاق محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وحرر محضرا بالواقعة.

وتلقي اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الدولي العلمين بعد مدخل الشجاعة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل المصابين والجثة إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي.

بالفحص تبين مصرع راضي حجازي محمد طلحة، 54 عاما، وتم إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: محمد صلاح محمد عوف، 45 عاما، بكدمة شديدة بالظهر، محمد فهد حسن عطية، 30 عاما، باشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، علي بسام علي عبد النبي، 22 عاما، باشتباه كسر بالعمود الفقري والساق اليسرى، إبراهيم الشحات محمود، 21 عاما، باشتباه كسر بالعضد الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم.

وجارٍ تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة لهم، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.