محافظات

يوم حافل بالإنجازات والتحركات.. سوهاج تشهد افتتاحات جديدة وسيطرة على الأزمات

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة من الأحداث المهمة التي عكست يقظة الأجهزة التنفيذية وتنوع الجهود التنموية والخدمية في مختلف القطاعات.

ما بين افتتاح منشآت تعليمية ودينية جديدة، والتعامل العاجل مع حادث طارئ لتسريب غاز بمدينة ناصر.

ونستعرض في سطورنا التالية أهم أحداث محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، خلال الـ24 ساعة الماضية:

افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بجهينة

في خطوة نوعية لدعم المنظومة التعليمية بسوهاج، افتتح اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج المدرسة المصرية اليابانية بمدينة جهينة، المقامة على مساحة 10 آلاف متر مربع بتكلفة بلغت 75 مليون جنيه.

المدرسة تتكون من 5 طوابق وتضم 28 فصلًا دراسيًا لمختلف المراحل التعليمية، وتستوعب نحو 700 طالب وطالبة، لتدخل الخدمة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026.

الافتتاح شهد حضور القيادات التنفيذية والتشريعية بالمحافظة، إلى جانب الخبير الياباني "سويزو سينسيه"، وسط أجواء احتفالية تضمنت فقرات طلابية وعرض فيلم تسجيلي عن التجربة اليابانية.

وأكد المحافظ أن المدرسة تمثل إضافة قوية تعكس اهتمام الدولة بتطوير التعليم في الصعيد، وتعزيز بناء الشخصية المتكاملة للطالب.

السيطرة على حادث تسريب غاز بمدينة ناصر

لم يخلُ يوم سوهاج من الأزمات الطارئة، حيث شهدت مدينة ناصر بلاغًا بتسريب غاز بجوار سور الاستاد الرياضي، ما استدعى تحركًا عاجلًا من محافظ الإقليم الذي انتقل إلى الموقع فورًا لمتابعة الموقف.

إدارة الأزمات بحي شرق سوهاج فرضت كردونًا أمنيًا على المنطقة، وجرى تأمين الشوارع المحيطة، مع استمرار تواجد قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لحين السيطرة التامة على الموقف.

المحافظ شدّد على اتخاذ التدابير اللازمة دون التأثير على خدمة الغاز الطبيعي المقدمة للمواطنين، والتأكيد على المتابعة المستمرة من غرفة العمليات الرئيسية، قد نجحت الجهود في السيطرة على الموقف دون تسجيل أي إصابات أو خسائر.

افتتاح مسجد "الشيخ وحشي" بجهينة

في إطار المشروعات الدينية التي يشهدها الإقليم، افتتح محافظ سوهاج مسجد "الشيخ وحشي" بجهينة، المقام على مساحة 600 متر مربع بتكلفة بالجهود الذاتية من أهالي القرية.

المسجد مكوّن من طابقين ويضم مصلى للسيدات، وقد شارك في الافتتاح وكيل وزارة الأوقاف وعدد من النواب وقيادات الأزهر والأوقاف.

وأكد المحافظ خلال الافتتاح على دور المساجد في نشر الفكر الوسطي وتعزيز القيم الروحية، فيما ألقى وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة بعنوان "الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم"، مشددًا على فضل عمارة المساجد ورسالتها في تربية النشء على الأخلاق والقيم.

حصاد اليوم في سوهاج أظهر بوضوح كيف تتكامل جهود الدولة بين التنمية التعليمية والدينية من جانب، والتحرك الفوري لمواجهة الأزمات الطارئة من جانب آخر، ليظل المواطن السوهاجي في قلب أولويات القيادة التنفيذية.

