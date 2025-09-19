قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ سوهاج يفتتح المدرسة المصرية اليابانية بجهينة على مساحة 10 آلاف متر مربع

سوهاج _ أنغام الجنايني

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، المدرسة المصرية اليابانية بمركز ومدينة جهينة، على مساحة 10 آلاف متر مربع.

وذلك بحضور اللواء أ.ح احمد السايس السكرتير العام للمحافظة والنائبة غادة الضبع، والنائب إبراهيم ابو دوح عضوي مجلس النواب، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس السيد أبو عقيل رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، وممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة وسويزو سينسيه الخبير الياباني.

محافظة سوهاج

وتفقد المحافظ المدرسة المصرية اليابانية، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بها،  وتتكون من 5 أدوار بتكلفة إجمالية بلغت 75 مليون جنيه، لتوفر 28 فصلا دراسيا رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، وثانوي. وتستوعب 700 طالب وطالبة، وستدخل الخدمة غدا مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/2026.

وشهد المحافظ احتفالية الافتتاح، والتي تم خلالها عرض فيلم تسجيلي قصير عن المدرسة اليابانية ونظام التعليم بها، أعقبها فقرة غنائية لطلاب المدرسة اليابانية بطهطا. ثم كلمة لوكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وجه خلالها الشكر للسيد المحافظ على جهوده المبذولة والداعمة للمنظومة التعليمية بسوهاج.

وأوضح أن عدد الطلاب المنتظمين في مرحلة رياض الاطفال للعام الدراسي 2025/2026 بلغ " 87 “ طفلا وطفلة، وعدد ”71 " للطلاب المنتظمين بالمرحلة الابتدائية من الصف الاول الابتدائي للصف الثالث الابتدائي، بإجمالي 158 طالبا وطالبة.

وهنأ محافظ سوهاج خلال كلمته التي ألقاها بالحفل، الحضور جميعا وأهالي وأبناء مركز ومدينة جهينة بافتتاح المدرسة المصرية اليابانية اليوم.

وأكد أنها إضافة قوية للمنظومة التعليمية بسوهاج، نظرا لأهمية التجربة اليابانية الناجحة فى مجال التعليم والذي يعتمد على بناء الشخصية المتكاملة للطالب.

من خلال المناهج التي يتم تدريسها، والاهتمام بالرياضة، وتغذية الروح من خلال الاهتمام بالانشطة والهوايات، مؤكدا ان المشروع من الفرصة المهمة لمواكبة التقنيات الحديثة في التعليم، ويمثل خطوة هامة فى عملية التطوير والتنمية لمركز ومدينة جهينة، ويعكس مدى اهتمام الدولة بتنمية ودعم محافظات الصعيد.

وفي نهاية الحفل تسلم المحافظ درع المدرسة من السيدة أميمه توفيق مديرة المدرسة وسويزو سينسيه الخبير الياباني، تقديرا لجهوده المخلصة في دعم العملية التعليمية بنطاق المحافظة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج المدرسة المصرية اليابانية التربية والتعليم

