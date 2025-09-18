النعماني يؤكد: السبت القادم جامعة سوهاج تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أنه في إطار سياسة التطوير التي تنتهجها الجامعة فقد تم إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال أبنائنا الطلاب والطالبات بالعام الدراسي الجديد 2025 /2026.

وتمنى عام دراسي موفق ملئ بالنجاحات والإنجازات، مقدماً خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لدعمه الدائم والمستمر لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتوجيهاته الهادفة التي تعكس رؤية الدولة نحو تقديم تعليم حديث يواكب احتياجات سوق العمل، مشيداً بما تشهده الجامعة من تغيرات وقفزات غير مسبوقة، بفضل الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور.

الذي يولي اهتمام بالغ بالجامعات المصرية لتكون في مصاف الجامعات العالمية المتميزة.

وقد أوضح النعماني، أنه تم الإنتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، الذى ينطلق السبت القادم الموافق 20 من سبتمبر وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

واوضح انه تم انهاء إجراءات الكشف الطبي وتقديم ملفات الطلاب الجدد، وتسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية وقبولهم طبقاً للشروط المعلن عنها، حيث تم اضافه ٢ مبني لتسكين الطلاب احدهما بالجامعة الجديدة والاخر بالجامعة القديمة.

جامعة سوهاج

واستمع النعماني خلال الاجتماع لشرح مفصل من كافة عمداء الكليات عن كافة الاستعدادات لتوفير بيئة تعليمية علي أعلي مستوي من الكفاءة.

وأكد ان الجامعة ستشهد عام دراسي مميز بما تمتلكه من امكانيات وتجهيزات عالية الجودة حيث تم الانتهاء ايضا من تجهيز كافة المعامل وقاعات الدراسة والمكتبات.

وتوصيل شبكة الإنترنت وشاشات العرض بكفاءة بكافة الكليات، الي جانب صيانه كافة دورات المياه، والانتهاء من تركيب ١٠٠ جهاز تكييف، الي جانب المراوح لاعمال التهوية، والانتهاء من جميع أعمال الصيانة لمرافق الجامعة.

وقال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ان رئيس الجامعة وجه بضرورة العمل على توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار والبحث العلمي.

وذلك لتشجيع الطلاب على إبراز مواهبهم ومهاراتهم في شتى المجالات، هذا إلى جانب وضع خطة شاملة ومتكاملة للأنشطة الطلابية، حيث سيشهد العام الدراسي الجديد طفرة كبيرة في الأنشطة الطلابية المتنوعة.

ودورات تدريبية متعددة في مختلف المجالات بمراكز ووحدات التدريب بالجامعة، بهدف دعم قدرات وإمكانيات الشباب، وتأهيلهم لسوق العمل بصورة احترافية.

وذلك للاستفادة من طاقاتهم وجعلهم قادرين على الانخراط فى المجتمع الجامعي، عن طريق مشاركتهم فى الأنشطة والمبادرات المجتمعية والتنموية.

وذلك إلى جانب تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشروعات القومية ليشاهدوا حجم الانجازات علي ارض الواقع تنمي لديهم روح الولاء والانتماء للوطن.