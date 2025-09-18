قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد العدوان على قطر.. قرارات عاجلة من مجلس الدفاع الخليجي المشترك
الخارجية الفلسطينية: نحذر من خطورة الدعوات الإسرائيلية التي تتعامل مع غزة كعقار
خلال ساعات.. مورينيو يوقع عقود تدريب بنفيكا
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. اعرف جميع الكليات والهندسة 89.54%
تنسيق الأزهر.. معهد إعداد فني التحاليل 86% والإعلام 71.38% والتجارة 76.15%
استدرجها بحجة الزواج .. المؤبد للمتهم بالتعدى على طفلة قاصر بالقليوبية
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي
رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. الإعلان رسميًا ظهرت الآن اعرف كليتك
بمنتدى الأعمال «المصري الإسباني».. «المشاط»: زيارة ملك إسبانيا دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين القاهرة ومدريد
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 كاملة.. علمي وأدبي بنين وبنات
الداخلية تضبط المتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري| فيديو
الفرصة الآخيرة.. الإسكان تمد فترة الحجز في مبادرة سكن لكل المصريين 7
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

النعماني يؤكد: السبت القادم جامعة سوهاج تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أنه في إطار سياسة التطوير التي تنتهجها الجامعة فقد تم إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال أبنائنا الطلاب والطالبات بالعام الدراسي الجديد 2025 /2026.

وتمنى عام دراسي موفق ملئ بالنجاحات والإنجازات، مقدماً خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لدعمه الدائم والمستمر لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتوجيهاته الهادفة التي تعكس رؤية الدولة نحو تقديم تعليم حديث يواكب احتياجات سوق العمل، مشيداً بما تشهده الجامعة من تغيرات وقفزات غير مسبوقة، بفضل الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور.

الذي يولي اهتمام بالغ بالجامعات المصرية لتكون في مصاف الجامعات العالمية المتميزة.

وقد أوضح النعماني، أنه تم الإنتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، الذى ينطلق السبت القادم الموافق 20 من سبتمبر وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

واوضح انه تم انهاء إجراءات الكشف الطبي وتقديم ملفات الطلاب الجدد، وتسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية وقبولهم طبقاً للشروط المعلن عنها، حيث تم اضافه ٢ مبني لتسكين الطلاب احدهما بالجامعة الجديدة والاخر بالجامعة القديمة.

جامعة سوهاج

واستمع النعماني خلال الاجتماع لشرح مفصل من كافة عمداء الكليات عن كافة الاستعدادات لتوفير بيئة تعليمية علي أعلي مستوي من الكفاءة.

وأكد ان الجامعة ستشهد عام دراسي مميز بما تمتلكه من امكانيات وتجهيزات عالية الجودة حيث تم الانتهاء ايضا  من تجهيز كافة المعامل وقاعات الدراسة والمكتبات.

وتوصيل شبكة الإنترنت وشاشات العرض بكفاءة بكافة الكليات، الي جانب صيانه كافة دورات المياه، والانتهاء من تركيب ١٠٠ جهاز تكييف، الي جانب المراوح لاعمال التهوية، والانتهاء من جميع أعمال الصيانة لمرافق الجامعة.

وقال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ان رئيس الجامعة وجه بضرورة العمل على توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار والبحث العلمي.

وذلك لتشجيع الطلاب على إبراز مواهبهم ومهاراتهم في شتى المجالات، هذا إلى جانب وضع خطة شاملة ومتكاملة للأنشطة الطلابية، حيث سيشهد العام الدراسي الجديد طفرة كبيرة في الأنشطة الطلابية المتنوعة.

ودورات تدريبية متعددة في مختلف المجالات بمراكز ووحدات التدريب بالجامعة، بهدف دعم قدرات وإمكانيات الشباب، وتأهيلهم لسوق العمل بصورة احترافية.

وذلك للاستفادة من طاقاتهم وجعلهم قادرين على الانخراط فى المجتمع الجامعي، عن طريق مشاركتهم فى الأنشطة والمبادرات المجتمعية والتنموية.

وذلك إلى جانب تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشروعات القومية ليشاهدوا حجم الانجازات علي ارض الواقع تنمي لديهم روح الولاء والانتماء للوطن.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج العام الدراسي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

ترشيحاتنا

ورشة عمل

نائب وزير الصحة: نستهدف خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1%

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: مصر وألمانيا تطلقان مشروعًا لتعزيز سلامة الغذاء والصادرات

ملك اسبانيا

ملك إسبانيا: أكثر من 60 شركة إسبانية مستقرة في مصر وتسهم بخبراتها في تطوير علاقتنا الاقتصادية والتجارية

بالصور

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

اختيار الألوان رهيب.. ناقد موضة يعلق على فستان ميلانيا ترامب في لندن

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

أورمان الشرقية توزع شنط وأدوات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

فيديو

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

حقيقة استمرار زواج بوسي شلبي

محامية بوسي شلبي تؤكد استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة السلاح الأبيض في الشرقية| فيديو

إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر

بعد بيع 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد