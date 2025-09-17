بتكلفة 22 مليون جنيه.. محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف الجارية بطريق مدخل الكوامل الغربي

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولة ميدانية بتفقد أعمال الرصف الجارية بطريق مدخل الكوامل الغربي بطول 3.7 كيلو متر بتكلفة 22 مليون جنيه.

وذلك ضمن الاعتماد الإضافي 150 مليون جنيه الذي تم توفيره بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لرصف الطرق الأشد إحتياجا، رافق المحافظ خلال الجولة كل من المهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن مراحل رصف الطريق، بداية من مدخل الكوامل من الجهة الغربية وصولا الى مصرف سوهاج العمومي.

محافظة سوهاج

ثم الشوارع المتفرعة وصولا إلى مسجد القدايدة والكنيسية المعمدانية، ومنطقة المصالح الحكومية.

ويعد الطريق الرئيسي الرابطة بين طريق مصر أسوان الزراعي الشرقي وبين الطريق الصحراوي الغربي ومطار سوهاج ومدينة سوهاج الجديدة وطريق الوادي الجديد.

بإجمالي أطوال 3.7 كيلومتر بعرض متفاوت من 20 متر بالمدخل إلى 15 متر.

ووجه المحافظ بعمل مطبات صناعية وفقا للمعايير والاشتراطات الفنية القياسية، ومراعاة التخطيط المروري الجيد للشوارع، ورفع الإشغالات من على جانبي الطريق، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروع.

كما التقى المحافظ عددا من الشباب أبناء القرية خلال مساهمتهم في أعمال التجميل بالشارع ضمن مبادرة غيرها في إطار مشروع ابنتي الغالية لجمعية صحبة الخير كمشاركة مجتمعية.

تهدف إلى إظهار القرية في صورة حضارية راقية، من خلال تنظيف الشوارع، والتشجير، والرسم على الجدران.

وقد وجه المحافظ الشكر لأبناء وبنات القرية والقائمين على الجمعية على جهودهم المبذولة، موجها بتعميم التجربة على نطاق المحافظة تشجيعا للجهود المجتمعية لتجميل القرى.

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ مقر جمعية صحبة الخير لتنمية المجتمع والتثقيف الصحي بقرية الكوامل، واستمع إلى شرح مفصل عن أنشطة ومبادرات الجمعية.

وتنفذ الجمعية مشروع "ابنتي الغالية" الممول من هيئة كوبتك أورفانز الدولية، بهدف الارتقاء بالفتيات وتعزيز دورهن في بناء مجتمعهن.

وذلك من خلال أربعة محاور رئيسية هي تحسين التعليم، والتعايش السلمي، والبناء النفسي والوجداني، وبناء القادة والعمل التطوعي بالمبادرات.

بالإضافة إلى "مكتبة "فيروزة" وهي مكتبة ثقافية وفنية تجمع بين المعرفة والإبداع.