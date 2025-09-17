محافظ سوهاج يعتمد المرحلة الثالثة لقبول طلاب الشهادة الإعدادية بالثانوي العام

اعتمد محافظ سوهاج اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، المرحلة الثالثة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 - 2025، والراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي العام، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول 229 درجة، وذلك بالإدارات التعليمية التي تتوافر بها أماكن شاغرة.



وقال الدكتور محمد السيد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج -في تصريح اليوم /الأربعاء/- إن القبول يتم وفقًا للقواعد العامة التي جرى تطبيقها خلال المرحلتين الأولى والثانية، مشددًا على أنه لن يكون للطلاب المقبولين في هذه المرحلة الحق في التحويل خلال سنوات الدراسة الثلاث، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية وتقليل الكثافات داخل الفصول.



وأشار السيد إلى أن عددًا من الإدارات التعليمية ما زالت بها أماكن شاغرة مثل إدارات "طما، طهطا، سوهاج، المراغة، ساقلته، المنشاة، أخميم، جرجا"، بينما تم توزيع طلاب إدارتي "دار السلام، والبلينا" على مدارس محددة، حيث جرى توزيع البنين على مدرسة عقبة بن نافع الثانوية بنين بإدارة جرجا، والبنات على مدرسة جرجا الثانوية الجديدة بنات، مع توقيع إقرارات من أولياء الأمور بعدم التحويل طوال سنوات المرحلة الثانوية.



وأضاف وكيل تعليم سوهاج، بأنه بالنسبة لإدارة جهينة التعليمية، سيتم توزيع البنين على مدرسة بنهو الإعدادية الثانوية، والبنات على مدرسة خالد بن الوليد الثانوية بنات بطهطا، فيما يتم توزيع طالبات إدارة أخميم على مدرسة الثانوية بنات بإدارة سوهاج، وطلاب البنين على مدرسة الثانوية العسكرية بنين بإدارة سوهاج، مؤكداً أن جميع هؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم ملتزمون بعدم التحويل، منوهاً بأن الهدف من هذه الضوابط هو تحقيق الانضباط داخل المدارس والحفاظ على الكثافات الآمنة للفصول وضمان استقرار العملية التعليمية لصالح الطلاب.