قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقن زيزو بالبلازما وجلسات تأهيلية مكثفة.. والأهلي يرفض سفره لعدم الفتنة
الصين تعارض بشدة الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة
تأجيل محاكمة ميدو بتهمة التشهير بـ محمود البنا لجلسة 8 أكتوبر
شوبير يكشف حقيقه تفاوض الاهلي مع روي فيتوريا
القبض على عاطل بتهمة التحرش بسيدة حال استقلالها الأتوبيس بالقاهرة
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 357 مسيرة أوكرانية
انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في غزة
القبض على قائد سيارة ملاكي لسيره عكس الاتجاه في القاهرة
انخفاض الحرارة وفرص سقوط أمطار.. والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الأزهر في قمة زعماء الأديان بكازاخستان: الاختلاف والتنوع إرادة إلهية لبناء السلام
منير مكرم يكشف لصدي البلد الحالة الصحية لـ الفنان عيد أبو الحمد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يعتمد المرحلة الثالثة لقبول طلاب الشهادة الإعدادية بالثانوي العام

محافظ سوهاج يعتمد المرحلة الثالثة لقبول طلاب الشهادة الإعدادية بالثانوي العام بحد أدنى 229 درجة
محافظ سوهاج يعتمد المرحلة الثالثة لقبول طلاب الشهادة الإعدادية بالثانوي العام بحد أدنى 229 درجة
أ ش أ

 اعتمد محافظ سوهاج اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، المرحلة الثالثة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 - 2025، والراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي العام، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول 229 درجة، وذلك بالإدارات التعليمية التي تتوافر بها أماكن شاغرة.


وقال الدكتور محمد السيد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج -في تصريح اليوم /الأربعاء/- إن القبول يتم وفقًا للقواعد العامة التي جرى تطبيقها خلال المرحلتين الأولى والثانية، مشددًا على أنه لن يكون للطلاب المقبولين في هذه المرحلة الحق في التحويل خلال سنوات الدراسة الثلاث، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية وتقليل الكثافات داخل الفصول.


وأشار السيد إلى أن عددًا من الإدارات التعليمية ما زالت بها أماكن شاغرة مثل إدارات "طما، طهطا، سوهاج، المراغة، ساقلته، المنشاة، أخميم، جرجا"، بينما تم توزيع طلاب إدارتي "دار السلام، والبلينا" على مدارس محددة، حيث جرى توزيع البنين على مدرسة عقبة بن نافع الثانوية بنين بإدارة جرجا، والبنات على مدرسة جرجا الثانوية الجديدة بنات، مع توقيع إقرارات من أولياء الأمور بعدم التحويل طوال سنوات المرحلة الثانوية.


وأضاف وكيل تعليم سوهاج، بأنه بالنسبة لإدارة جهينة التعليمية، سيتم توزيع البنين على مدرسة بنهو الإعدادية الثانوية، والبنات على مدرسة خالد بن الوليد الثانوية بنات بطهطا، فيما يتم توزيع طالبات إدارة أخميم على مدرسة الثانوية بنات بإدارة سوهاج، وطلاب البنين على مدرسة الثانوية العسكرية بنين بإدارة سوهاج، مؤكداً أن جميع هؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم ملتزمون بعدم التحويل، منوهاً بأن الهدف من هذه الضوابط هو تحقيق الانضباط داخل المدارس والحفاظ على الكثافات الآمنة للفصول وضمان استقرار العملية التعليمية لصالح الطلاب.

محافظ سوهاج اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج الشهادة الإعدادية الدكتور محمد السيد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج استقرار العملية التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

النني وزوجته الأولى

عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

ترشيحاتنا

السياحة في مصر

إطلاق المرحلة الثانية من حملة “إحنا مصر” لتسليط الضوء على أهمية السياحة للاقتصاد

مراكز علاج الادمان

إغلاق 12 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان في الجيزة

عمرو عثمان

مكافحة الإدمان: تكثيف البرامج الوقائية في المدارس والجامعات لرفع وعي الطلاب

بالصور

في ثوب ‏SUV‏.. عودة غير متوقعة لـ "فورد فوكاس" بحلول 2027

فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏

اركب ميتسوبيشى لانسر موديل 2016.. بهذا السعر

ميتسوبيشى لانسر
ميتسوبيشى لانسر
ميتسوبيشى لانسر

مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة

مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!
مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!
مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!

لوك جديد.. درة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

درة
درة
درة

فيديو

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد