التعليم العالي تعلن فتح باب التسجيل لمنح دراسية.. تفاصيل التقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة سلطنة بروناى دار السلام عن فتح باب التسجيل للمنح الدراسية لحكومة سلطنة بروناى دار السلام لاستكمال الدراسة للحصول على درجة الدبلومة، البكالوريوس ، والماجستير للعام الدراسى 2026 ـ 2027

علمًا بأن آخر موعد للتقدم 15 فبراير 2026.

للتقديم يتم ملء استمارة التقديم الكترونيًا عبر الرابط التالى :

https://www.mfa.gov.bn/Pages/online-bdgs.aspx

ولمزيد من التفاصيل حول المنح والحصول على استماره التقديم يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى :

https://www.mfa.gov.bn/Pages/scholarship.aspx

علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح