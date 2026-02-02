قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد .. وصول كتب الترم الثاني إلى المدارس استعداداً لعودة الدراسة السبت
مقومات متميزة بالمحافظة .. الإسكندرية على رادار تركيا لمستقبل استثمارات ضخمة
شاشات التلفزيون المصرية تحقق صادرات بقيمة 674 مليون دولار في 2025
رئيس تضامن النواب تكشف أبرز معوقات تعليم وتوظيف ذوي الهمم
قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية تمتلك قدرات تنافسية للتوسع إقليميا وأفريقيا
اعتقال أربعة أجانب في إيران لمشاركتهم باحتجاجات مناهضة للنظام
النيران ستلتهم أمريكا.. إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية
12 درجة | تحذير رسمي من الأرصاد .. فيديو
معلومات الوزراء: جيل زد قوة دافعة لاقتصاد أكثر ابتكارا وتنافسية| تفاصيل
شاهد .. تعليق النتائج بالمدارس وتعليمات بتمكين الأهالي من الإطلاع عليها "مجاناً"
وفقا لآخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان القاهرة
أخبار البلد

التعليم العالي: تنمية مهارات الطلاب ذوي الهمم في العمل الفندقي بجامعة الأقصر

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

أجرى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، زيارة تفقدية للاطمئنان على انتظام تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص للطلاب ذوي الإعاقة، الذي تنفذه كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، بهدف تنمية المهارات العملية والمهنية للطلاب ذوي الإعاقة في مجال العمل الفندقي، بما يسهم في تأهيلهم ودمجهم بسوق العمل في قطاع السياحة والفنادق.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بمحتوى البرنامج التدريبي الذي يُركز على إعداد المشاركين للعمل في الأقسام الفندقية المختلفة التي تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، مع مراعاة معايير السلامة المهنية ومتطلبات بيئة العمل، إلى جانب توفير المحتوى العلمي والتطبيقي اللازم، وكافة الأدوات والاحتياجات التدريبية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمتدربين، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لمثل هذه النماذج الرائدة التي تعكس الاهتمام الحقيقي بالطلاب ذوي الإعاقة وتحويلهم إلى طاقة منتجة وقوة فاعلة في المجتمع.

وأشارت الدكتورة صابرين عبدالجليل إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار تفعيل دور المكتب الأخضر بجامعة الأقصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، وخاصة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وبناء قدرات الموارد البشرية في القطاعات الحيوية.

ويُعد المشروع أول برنامج تدريبي فندقي من نوعه في صعيد مصر يستهدف ذوي الإعاقة، حيث يجمع بين التدريب العملي المتخصص وفرص التوظيف المباشر في كبرى الفنادق، بهدف تمكينهم اقتصاديًا ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال ومستدام.

وأعرب الحضور عن سعادتهم وفخرهم بالطلاب المستفيدين من التدريبات، وأشادوا بقدرتهم على تحدي الصعاب وتحويل التحديات إلى فرص، كما أكدوا استمرار دعمهم لهم وفتح آفاق أوسع أمامهم في مختلف القطاعات.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

